Mille candidati per Messina, De Luca: “Ne mancano 157, aiutateci nei quartieri”

Il leader di Sud chiama Nord detta la scadenza: "Chiudiamo le liste entro il 14 aprile, ma mancano 32 nomi al Consiglio e 125 alle municipalità"

MESSINA – Archiviata la conferenza stampa del martedì, con al centro la rigenerazione di Messina, strade, cantieri e lavori, Cateno De Luca è tornato a parlare delle liste e della campagna elettorale cittadina. Il leader di Sud chiama Nord nella consueta diretta social mattutina ha analizzato la situazione a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Ma è anche tornato sul suo “piccolo sogno” di avere mille candidati in campo per le amministrative di Messina. E lo ha fatto anche sollecitando i suoi a dare di più.

Per arrivare a “mille” mancano 157 candidati

De Luca, infatti, ha ammesso che “per chiudere 15 liste ci mancano 32 nomi. Arriveremmo così a 480 tra candidate e candidati al Consiglio comunale. Praticamente è una lista intera. Che dobbiamo fare? Per le municipalità invece mi mancano 125 candidate e candidati. Per arrivare a 60 liste. Io lo so che il tempo è breve e siete con noi, per carità. Ma avevo espresso questo piccolo desiderio. Abbiamo tempo fino al 14 di aprile e non oltre. Lo chiedo a tutti quanti: scendete in campo”.

De Luca: “Scendere in campo è un atto d’amore per Messina”

La “scadenza”, quindi, è fissata per martedì prossimo. L’ex sindaco ha anche spiegato: “Completiamo queste liste. Ne abbiamo 3 aperte e le voglio chiudere, sono una decina di candidati a lista. Contattateci, che vi costa mettere la faccia anche candidandovi? Sono liste di testimonianza dove ci si candida semplicemente per asseverare il sostegno al progetto Federico Basile sindaco di Messina bis. Il mio obiettivo è di trovare questi ultimi 157 candidati e candidate per arrivare all’obiettivo di 1000. Per me sarebbe una grande soddisfazione anche nel racconto: mille messinesi per riconfermare il cambiamento e dire no a chi vuole sporcare la città. Questa è la questione. Scendere in campo come ho fatto io è un atto d’amore per la città”.

L’attacco ai suoi: “Non pensate solo alla vostra campagna”

E ancora: “Ai già quasi 450 candidate e candidati al Consiglio dico pure di darci una mano per i quartieri. Prendete i vostri riferimenti per la città e dite loro di candidarsi, non potete pensare solo alla vostra campagna elettorale. Perché questo individualismo eccessivo? Qui c’è la distinzione tra chi è leader e chi pensa solo al proprio risultato. Tutto è legittimo, ma dobbiamo darci una mano a prescindere da noi stessi. Vediamo di chiudere velocemente”. Poi l’appuntamento con il suo “tour, la mia campagna elettorale con la mia potente squadra delle due liste De Luca sindaco di Sicilia under 35 e Cateno per i giovani under 45”.