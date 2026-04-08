Scurria vola a Roma: “L’area dello Stretto una risorsa per Messina e Reggio”

Il candidato sindaco del centrodestra, con Matilde Siracusano, incontra gli esponenti del governo Meloni. "Una legge sul modello di Roma capitale"

MESSINA – “ Non solo il ponte. Grazie al sostegno esplicito della sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, stiamo programmando una serie di incontri con ministri e sottosegretari per porre al governo nazionale la questione dell’area dello Stretto. Una risorsa per Messina e che può fare diventare questa parte del sud d’Italia un’area centrale del Mediterraneo, con effetti favorevoli. Ne ho già parlato anche con la deputazione nazionale del centrodestra ma soprattutto con la sottosegretaria, che sta lavorando per fissare degli appuntamenti nel mese di aprile con i ministri competenti. L’intenzione è quella di porre all’attenzione del governo un disegno di legge che ricalchi l’idea di Roma capitale”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Marcello Scurria, intervistato da Tempostretto.

“Serve un ente governativo per Messina e Reggio, chiederò una dotazione finanziaria iniziale di almeno 100 mln di euro”

Ma come? Spiega l’ex sub commissario al Risanamento: “Noi pensiamo a un’agenzia, un ente governativo che valorizzi aspetti fondamentali per il futuro di Messina e Reggio Calabria: trasporti e mobilità, turismo, energia e cultura. Si occuperà esclusivamente dell’area dello Stretto. E chiederò una dotazione finanziaria iniziale di almeno 100 milioni di euro. Ad esempio, in relazione al turismo, non abbiamo le strutture ricettive. Ora che il sud d’Italia è interamente Zona economica speciale (Zes), un ente di questo tipo dovrebbe sostenere l’insediamento di grandi catene alberghiere italiane ed europee. A Messina queste strutture mancano. Occorre la sinergia giusta con Reggio Calabria”.

“Lo Stretto deve diventare la piazza di questa città metropolitana”

Evidenzia Scurria: “Va ricordato che Messina subisce il fenomeno dello spopolamento, è al 37% della disoccupazione, peraltro anche giovanile, ed esiste la necessità di trattenere le nuove generazioni e creare posti di lavoro. L’area dello Stretto è l’unica soluzione perché questo avvenga, valorizzando le nostre bellezze mozzafiato davvero uniche. In più, in relazione al ponte, non si è provveduto a formare i lavoratori. Noi possiamo diventare un punto strategico del sud d’Italia nel Mediterraneo. Ma occorre ridisegnare la città. E serve un ente attrattivo d’investimenti. Lo Stretto deve diventare la piazza di questa città metropolitana”.

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