Mille firme per la Biblioteca regionale sotto sfratto, “salviamola”

Si mobilitano i cittadini, con un appello alla Curia, che è la proprietaria, per trovare una soluzione. "Un patrimonio da tutelare", sottolinea la direttrice Tosi Siragusa

MESSINA – “Mille firme spontaneamente raccolte per trovare una soluzione. La memoria storica è della città. Non della direttrice”. Tosi Siragusa, avvocata e direttrice della Biblioteca regionale di Messina, guarda con attenzione “alla mobilitazione della società civile per una realtà che va tutelata. Quando andrò in pensione, la vedo dura. Chi si occuperà della struttura?”. La sede in via I Settembre è sotto sfratto. Situazione ancora più problematica, con lo sfratto esecutivo, per l’emeroteca, “unica nel sud d’Italia”, in via Consolare Pompea a Sant’Agata. Un’altra sede distaccata, con i magazzini, è in via La Farina.

In sostanza, la Biblioteca regionale “Giacomo Longo” di Messina ha 600mila, tra libri, cd e documentazioni varie, ma non ha ancora una “casa” sicura. E vive perennemente con la spada di Damocle dello sfratto. La direttrice non ha ritenuto congrua la proposta economica della Curia.

Né, per Tosi Siragusa, la soluzione della Cittadella della cultura all’ex “Margherita” è praticabile: “Alla Biblioteca regionale servirebbero 10mila metri quadri, mentre al padiglione 10 dell’ex “Margherita” sono disponibili circa duemila e trecento metri quadri. E quindi servirebbero anche altri padiglioni. A Palermo hanno ristrutturato la sede storica. A Catania è stato acquistato lo spazio, per la Biblioteca regionale, del monastero dei benedettini. Anche a Messina quest’istituzione dovrebbe avere un ruolo centrale, senza rimanere in una situazione precaria”.

Nel frattempo, mentre si attende una presa di posizione dalla Regione siciliana, la Biblioteca continua la sua attività culturale, tra mostre e Maggio dei libri.

