Minaccia col machete il concorrente, Daspo ad ambulante di Patti - Tempostretto

Il ventinovenne rivendicava uno stallo di sosta occupato da un altro fruttivendolo.

MESSINA – E’ scattato il Daspo urbano per un ambulante 29enne di San Piero Patti. L’uomo non potrà più avere accesso alle aree urbane di Patti per almeno 2 anni. Il provvedimento della Questura, tecnicamente un “Dacur”, è arrivato quando la lite tra il venditore ortofrutticolo ed un concorrente aveva raggiunto livelli pericolosissimi.

I due infatti si contendevano un’area di stallo a Patti, peraltro senza avere il nulla osta comunale, almeno nel caso del 29enne. Lo scorso 4 ottobre il sanpieroto ha trovato lo stallo occupato dall’altro venditore e non ha esitato ad afferrare un grosso machete e minacciare di morte il malcapitato, dopo avergli danneggiato il furgone. Il tutto in una zona dove vi sono tante attività commerciali e moltissime persone.

Il provvedimento del Questore Gabriella Ioppolo fa divieto all’ambulante di entrare nell’area dove è avvenuta la lite e neppure nelle immediate vicinanze.