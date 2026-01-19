Mini sciame sismico sui Nebrodi. Serie di terremoti di magnitudo tra 2.0 e 3.5

Il più forte è stato quello di ieri alle 14.54, con magnitudo 4.0

Da ieri pomeriggio i Nebrodi sono interessati da una frequente attività sismica che sta tenendo in allerta i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si tratta di un mini sciame sismico localizzato in un’area molto ristretta della provincia di Messina, con epicentri concentrati tra i territori di Militello Rosmarino e Alcara li Fusi. Una sequenza che, seppur con magnitudo non elevata, ha fatto registrare ben dodici scosse in meno di ventiquattr’ore.

La cronologia della sequenza

Il fenomeno ha preso vigore nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, per poi proseguire con insistenza durante tutta la notte e la mattinata di oggi.

Ecco il dettaglio degli eventi registrati dalla rete sismica:

18 gennaio, ore 14:54 : Militello Rosmarino (Magnitudo 4.0 – la più forte della serie)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 4.0 – la più forte della serie) 18 gennaio, ore 14:58 : Militello Rosmarino (Magnitudo 2.1)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 2.1) 18 gennaio, ore 15:35 : Alcara li Fusi (Magnitudo 2.4)

: Alcara li Fusi (Magnitudo 2.4) 18 gennaio, ore 16:16 : Alcara li Fusi (Magnitudo 2.0)

: Alcara li Fusi (Magnitudo 2.0) 18 gennaio, ore 17:33 : Militello Rosmarino (Magnitudo 2.0)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 2.0) 18 gennaio, ore 21:04 : Militello Rosmarino (Magnitudo 2.2)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 2.2) 18 gennaio, ore 21:50 : Militello Rosmarino (Magnitudo 2.1)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 2.1) 18 gennaio, ore 22:20 : Militello Rosmarino (Magnitudo 2.6)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 2.6) 18 gennaio, ore 23:52 : Adriatico Centrale (Magnitudo 2.8)

: Adriatico Centrale (Magnitudo 2.8) 19 gennaio, ore 02:12 : Militello Rosmarino (Magnitudo 2.0)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 2.0) 19 gennaio, ore 05:17 : Militello Rosmarino (Magnitudo 3.5)

: Militello Rosmarino (Magnitudo 3.5) 19 gennaio, ore 05:47: Alcara li Fusi (Magnitudo 2.7)

Monitoraggio costante sul territorio

La scossa principale, quella di magnitudo 4.0 registrata ieri pomeriggio, è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale e in buona parte della fascia tirrenica messinese, seguita da una serie di repliche che hanno mantenuto alta la preoccupazione nei Comuni del comprensorio. Gli esperti continuano a monitorare l’evoluzione dello sciame per capire se l’energia accumulata nel sottosuolo si stia esaurendo o se siano possibili ulteriori eventi di rilievo nelle prossime ore.