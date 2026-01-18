 Terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro Militello Rosmarino. Tremano i Nebrodi

Redazione

domenica 18 Gennaio 2026 - 15:36

Nuovo sisma sui Nebrodi dopo il recente tra Messina e Reggio. Gli aggiornamenti di Ingv

NEBRODI – Un terremoto di magnitudo ml 4.0 si è verificato a Militello Rosmarino, profondità 8 km, alle 14:54, sui Nebrodi. A registrarlo, sul suo sito, Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

“I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione”, comunica Ingv.

Il terremoto è stato localizzato a circa 75 km in linea d’aria da Messina, dove però è stato avvertito da pochi a causa della magnitudo non particolarmente elevata.

Lo scorso 10 gennaio Messina e Reggio Calabria sono state svegliate da una forte scossa di terremoto alle 5.53. Secondo le stime di Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in quell’occasione, l’epicentro è stato a circa 70 km al largo di Brancaleone, piccolo Comune in provincia di Reggio. La scossa, di magnitudo 5.1 e registrata a una profondità di 65 km, è stata avvertita nettamente a Messina e in parte della provincia.

