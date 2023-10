Minissale, "nella mia zona rubinetti asciutti" - Tempostretto

La segnalazione di una lettrice

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono un’abitante della zona Stella Maris, a Minissale. Premetto che la mattina esco alle 5 e rientro alle 11 per lavoro. Alle 5 i rubinetti sono asciutti. Torno alle 11 e sono ancora asciutti. Così è tutti i giorni: come si fa a vivere senz’acqua? Purtroppo l’unica fonte è un serbatoio di oltre 500 litri. E non mi è stato permesso di metterlo in balcone perché il troppo peso potrebbe recare un crollo del balcone”.

Continua la cittadina: “Una famiglia come fa a vivere con 500 litri di acqua? Per non parlare delle bollette salate della luce, usando il motorino. Torno a casa e ho i piatti della sera prima, lavatrici da fare, devo pulire casa… Ci stanno facendo vivere nel degrado con quest’acqua che non c’è. E per fortuna che dicono che la situazione è quasi alla normalità per tutti… Se la normalità è avere solo tre o quattro ore di acqua la mattina, averla tutto il giorno è un lusso? Nelle altre città l’acqua, bene primario, è presente tutta la giornata e così dovrebbe essere per tutti”.

Abbiamo segnalato ad Amam.