Modica: “Il Messina può recitare un ruolo ed essere di disturbo“ - Tempostretto

MESSINA – Vigilia dell’esordio in campionato per il Messina che domani sera, sabato 2 settembre, sarà di scena al “Domenico Monterisi” in provincia di Foggia. La sfida contro l’Audace Cerignola inizierà sul sintetico pugliese alle ore 20:45 e la squadra, già in viaggio, arriverà la sera prima. L’arbitro della sfida sarà Simone Gauzolino di Torino, assistenti Rodolfo Spataro (Rossano) e Alessandro Marchese (Napoli), quarto ufficiale Ciro Aldi (Lanciano).

Mister Modica presentando la sfida d’esordio del Messina ha detto: “Inizierà un campionato diverso e possiamo recitare un ruolo portando empatia, voglia, spensieratezza e desiderio. La nostra unica arma è avere la pancia vuota”. Mancheranno sicuramente Antonino Ragusa, Domenico Franco e Marco Manetta squalificati: “Tre pezzi importantissimo e lo sapevamo e dovremo fare di necessità virtù. Chi li sostituirà non avrà le stesse qualità ma la stessa dedizione e questo mi lascia tranquillo”.

Le parole di mister Modica alla vigilia

“Cercheremo di presentarci con una squadra più completa, tenendo conto dei ragazzi che hanno lavorato in una condizione diversa. Sul mercato in linea generale sappiamo che qualcosa ci manca, il direttore Roma è a Milano e vedremo se riuscirà a chiudere qualche altro giocatore. Plescia non è in grande condizione, è comunque un ragazzo che ho trovato disponibilissimo al lavoro, abbiamo l’opportunità poi di avere una settimana importante di lavoro quando non giocheremo contro la Casertana”.

Proprio su questo punto l’allenatore del Messina vede un’opportunità con praticamente una settimana in più per prepararsi dopo l’esordio al resto del campionato, anche se sottolinea che ci sono problematiche da risolvere: “Iniziare il campionato con due trasferte, visto il rinvio della Casertana, è meglio considerando il fatto che forse non avremmo avuto il campo. Non abbiamo ancora effettuato un allenamento su erba, questo sono le problematiche che ancora riscontriamo. Giocheremo sul sintetico a Cerignola e questo ci aiuta. Ci siamo adattati e ringraziamo il Camaro e il presidente che ci aiuta ad affrontare il campionato”.

Sull’avversario

L’Audace Cerignola rispetto allo scorso anno ha cambiato allenatore affidandosi alla guida tecnica di Ivan Tisci: “Sappiamo perfettamente che il Cerignola – prosegue Modica – è una grandissima squadra, hanno fatto i playoff e hanno fatto gli acquisti più importanti di tutto il girone. È una squadra di tutto rispetto e io sono convinto che al di là di questo se facciamo il nostro possiamo essere di disturbo. Sarà una partita importante, vedremo chi è più motivato e chi sbaglia di meno vincerà la partita, un pizzico di fortuna non guasterebbe ma ce la dobbiamo meritare”

I precedenti contro l’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola lo scorso anno da neopromossa ha giocato un grande campionato chiudendo al quinto posto e disputando i playoff. Nella passata stagione per il Messina sono arrivate due sconfitte contro i pugliesi, sia all’andata, sempre in trasferta, netto 3-0 degli uomini di Michele Pazienza, mentre al ritorno al Franco Scoglio i pugliesi inflissero, grazie alla rete corsara di Ruggiero, la prima sconfitta della nuova gestione Raciti.

