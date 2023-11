Modica prima della Juve Stabia: “Serve una prova d’orgoglio e rispetto” - Tempostretto

Il Messina attende la capolista ma non dovrà guardare i numeri e la classifica. L'allenatore dei biancoscudati si sfoga: "Non eravamo fenomeni"

MESSINA – Vigilia della sfida contro la Juve Stabia, capolista del girone che giocherà a Messina sabato alle ore 16:15, prima della partita l’allenatore del Messina ha detto: “Non puoi guardare niente, numeri o classifica, potrebbe arrivare anche la Juventus ma noi siamo chiamati a fare una prova importante d’orgoglio e di rispetto. Chiunque manca a loro non importa, dobbiamo giocare con un piglio diverso dalle ultime fatte in casa”.

Lo sfogo di Modica

In settimana Sciotto ha confermato il tecnico e si sta provando a fare quadrato: “Noi ci siamo ritrovati, dobbiamo essere un gruppo che può attraversare momenti di difficoltà e capire insieme come venirne fuori. Quando affrontammo il Sorrento o ancora il Giugliano dicevo che non erano brutte squadre, affrontavano momenti negativi, sono cicli e anche noi ci auguriamo di superare il nostro. Nelle prime otto giornate credo si sia visto il miglior Messina degli ultimi anni, abbiamo perso punti e regalato, ma ora dobbiamo tornare a essere gradevoli. Non ci addentriamo in un discorso che può portare via ore, non cerco scuse e alibi, le sconfitte sono pesanti per tutti, per noi e per i tifosi. Dobbiamo onorare e sudare la maglia e riprendere empatia con chi viene allo stadio. Chiedo comunque rispetto perché per qualcuno prima eravamo fenomeni e ora io, che non ero Pelè, sono un c*****ne”.

L’avversario Juve Stabia

“I numeri della Juve Stabia dicono che hanno perso una sola volta e preso solo cinque gol, hanno ritmo e intensità di gioco ma se partiamo con questi presupposti allora non dovremmo presentarci, perché i numeri e la classifica parlano per loro. Deve cambiare poco nella testa e nello spirito della squadra a seconda di chi è l’avversario, io devo guardare i problemi in casa mia senza pensare all’avversario, perché ogni avversario nelle ultime partite ha dimostrato di essere più forte di noi”.

La situazione della squadra

“Abbiamo avuto qualche problema la settimana scorsa a livello di infortuni. Questa settimana abbiamo potuto lavorare in settimana con Luciani e Plescia, che fino a giovedì scorso erano a mezzo servizio per problemi a caviglia e un flessore, se non ricordo male. Quello che resta con un grande punto interrogativo è Lia, gli altri conto di averli disponibili”.

I convocati per Acr Messina – Juve Stabia

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Andrea Zammit (2003), Vittorio Santoro (2007).

