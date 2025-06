Molestie in palestra, condannato istruttore di Lipari

L'uomo era stato arrestato dai carabinieri. Contro di lui il racconto di almeno tre allieve sotto i 12 anni

Messina – Si chiude con la condanna a 13 anni il processo di primo grado per l’istruttore di danza di Lipari arrestato dopo la denuncia di tre giovanissime allieve. La Corte d’Assise, alla fine dei dibattimento, ha ritenuto provate le accuse di violenza sessuale e deciso la condanna, poco più severa di quella a 12 anni e 10 mesi sollecitata dall’Accusa. Il suo difensore, l’avvocato Daniele Pagano, valuterà il ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni.

I racconti delle ragazzine

Il processo è arrivato dopo la denuncia delle vittime e l’inchiesta dei carabinieri coordinati dal procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera. Le adolescenti, quasi tutte sotto i 12 anni, hanno raccontato di aver subito baci, palpeggiamenti e carezze insistenti nelle parti intime, durante le lezioni in palestra e anche altrove. Almeno tre i casi accertati, compresa una parente dello stesso istruttore, al quale la mamma affidava la ragazzina ogni giorno perché non poteva occuparsene per via del lavoro. Le loro famiglie si sono costituite parti civili al processo assistite dagli avvocati Fabiola Migliore, Giuseppe Rametta e Orazio Giacinta.

Le minacce

Ma c’è di più: nelle chat del giovane, che opera in un grosso centro dell’area tirrenica del messinese, e delle ragazzine gli investigatori hanno infatti trovato anche conversazioni che documentano le minacce rivolte dall’istruttore ad una di loro, per convincerla a non raccontare nulla a nessuno. Minacciato e malmenato anche un altro allievo della palestra.