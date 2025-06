Monica Bellucci incanta il Teatro Antico per il finale del Taormina Film Fest

Al suo fianco l'inseparabile Tim Burton, l'attrice è stata premiata nella serata finale nel ricordo di "Malena" di Tornatore

TAORMINA – Ieri sera il finale del 71esima Taormina Film Fest. Grande attenzione per la presenza, tra gli altri, di Monica Bellucci. L’attrice, con al suo fianco l’inseparabile compagno, il regista Tim Burton, è stata premiata per la sua carriera internazionale. Sin dalla locandina della rassegna, in primo piano l’omaggio a Maléna di Giuseppe Tornatore, del 2000, che consacrò l’attrice come icona del cinema italiano nel mondo. Il film è stato proiettato nel pomeriggio per celebrare i 25 anni dalla sua uscita.

“È un film attualissimo. Racconta una storia senza tempo, quella di una donna che si deve difendere in un mondo di uomini. Ringrazio ancora Tornatore per avermi fatto questo regalo, ho vissuto con lui un’esperienza artistica e umana molto bella”, ha sottolineato Bellucci (fonte Ansa).

Rocca: “Bilancio positivo per il mio ritorno al Taormina Film Fest”

Ieri il bilancio finale del Taormina Film Fest. Ha evidenziato la direttrice artistica Tiziana Rocca: “In pochi mesi, con l’affetto del pubblico, felice per il mio ritorno dopo otto anni, abbiamo rilanciato la rassegna a livello internazionale. Abbiamo coinvolto giovani e territorio. Il Teatro Antico è tornato pieno e il tutto nonostante il budget a disposizione sia nettamente inferiore a quello degli altri festival”.

–

Articoli correlati