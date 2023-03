Mons. Tavilla direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali, don Majuri per le confraternite - Tempostretto

Nuove nomine dell'arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla

MESSINA – L’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, ha nominato padre Vincenzo Massimo Majuri direttore dell’Ufficio diocesano per le confraternite, mons. Giacinto Tavilla direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali (padre Matteo Gulletta è il suo vice). Don Majuri subentra a mons. Giovanni Impoco mentre mons. Tavilla a padre Giovanni Sturiale, precedentemente destinato dall’arcivescovo alla direzione dell’Ufficio diocesano per l’economato. Mons. Tavilla è parroco presso la chiesa di S. Caterina e dal 2013 è direttore del periodico diocesano La Scintilla. Inoltre è stato il segretario ed il cerimonieri degli arcivescovi Giovanni Marra e Calogero La Piana. Don Majuri è docente presso l’Istituto teologico S. Tommaso”. Padre Culletta guida le parrocchie di S. Maria dei Giardini a S. Stefano Medio e S. Giovanni a S. Stefano Briga.