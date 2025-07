Montagnareale. Chiude la guardia medica, in piena estate

De Leo (FI) chiede la sospensione del provvedimento che trasferisce il servizio a Patti

Montagnareale – Il centro collinare dei Nebrodi non ha più il presidio sanitario. La Guardia medica è stata chiusa e trasferita alla Casa di Comunità di Patti. La decisione, comunicata ai cittadini con un avviso affisso nella sede del presidio di via Belvedere, ha soppresso l’unico servizio di continuità assistenziale attivo 24 ore su 24 nel territorio comunale.

Territorio senza presidio sanitario

“Il trasferimento è avvenuto senza alcuna consultazione preventiva con l’amministrazione comunale e senza valutazioni pubbliche sull’impatto per la popolazione, comprese le frazioni. La nuova sede si trova nei locali dell’ex ospedale Imam di Patti, costringendo gli abitanti di Montagnareale – comune collinare con alta percentuale di anziani – a spostamenti difficili, specie di notte e nei festivi”. A sollevare la questione è l’onorevole Alessandro De Leo che ha depositato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione siciliana e all’assessore alla Sanità.

De Leo interroga la Regione

Il parlamentare regionale di Forza Italia chiede chiarimenti sulle motivazioni della scelta, sull’assenza di comunicazione istituzionale e sulle criticità per i residenti con disagi logistici. Sottolinea inoltre che comuni analoghi continuano, giustamente, a disporre del presidio: “Attendiamo spiegazioni formali su modalità e tempistiche di una decisione che priva un intero territorio di un servizio essenziale, auspicando un ripensamento per non indebolire la sanità di base”. Nell’interrogazione si chiede la sospensione del provvedimento e la riapertura della Guardia Medica come presidio stabile, garantendo pari accesso alle cure.

(foto di Noi Montagnareale)