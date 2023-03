Montagnareale. La maggioranza uscente candida il vicesindaco Salvatore Sidoti - Tempostretto

Elezioni in programma il 28 e 29 maggio

A seguito di una riunione che ha visto protagonisti consiglieri comunali, assessori in carica, appartenenti alla coalizione di maggioranza “I Democratici per il terzo millennio”, è stato all’unanimità indicato il nome di Salvatore Sidoti quale candidato alla carica di sindaco per le prossime competizioni elettorali del 2023.

Salvatore Sidoti, classe 1954, attuale vicesindaco, di professione collaboratore di azienda familiare, vanta un’esperienza politica più che ventennale.

