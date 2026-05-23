Montalbano Elicona, 698mila euro per l’area artigianale “Tre Valloni” con impianti fotovoltaici

A comunicarlo l'amministrazione comunale. "Una svolta per favorire nuovi investimenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili"

MONTALBANO ELICONA – Impianti fotovoltaici nel segno della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Comune di Montalbano Elicona annuncia una “svolta strategica per il tessuto produttivo”. In primo piano un finanziamento di 698.000,00 euro destinato alla riqualificazione strutturale e all’efficientamento energetico della zona artigianale di “Tre Valloni”. Il tutto per trasformare l’area in un polo attrattivo per nuovi investimenti.

“Una svolta per favorire investimenti produttivi”

“L’importante dotazione finanziaria è stata formalizzata dall’assessorato regionale delle Attività produttive, nell’ambito di una più ampia manovra da 13,4 milioni di euro del Programma Operativo Complementare (Poc) Sicilia 2014/2020 che vede coinvolte undici amministrazioni comunali del comprensorio nebroideo. Il progetto interviene su una criticità storica per il territorio: l’area artigianale è rimasta finora penalizzata da una viabilità interna mai completata e dall’assenza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, limiti che questo stanziamento punta a superare definitivamente, adeguando l’intero insediamento agli standard di sostenibilità e sicurezza”, si legge in una nota.

“Il piano d’intervento si svilupperà in modo integrato seguendo due direttrici principali, a partire dalle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione necessarie al completamento della viabilità interna, al potenziamento dei livelli di sicurezza e accessibilità, e al rifacimento delle reti tecnologiche essenziali quali l’idrica, la fognaria e la pubblica illuminazione. A questi interventi strutturali si affiancherà una precisa strategia legata alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale, a cui è destinata la quota specifica di 224.532,78 euro. Tale investimento consentirà l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo per promuoverne la produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre alla creazione di un circuito efficiente per la gestione differenziata dei rifiuti volto a ridurre l’impatto ambientale complessivo e a minimizzare gli scarti. L’obiettivo finale dell’operazione è incrementare la competitività delle imprese già attive e, al contempo, trasformare l’area in un polo attrattivo e sicuro per nuovi investimenti produttivi”.

Sul provvedimento è intervenuto direttamente il sindaco di Montalbano Elicona, Antonino Todaro: «Il finanziamento ci permetterà di sanare una carenza atavica del nostro centro. Per troppo tempo la mancanza di aree attrezzate e funzionali ha frenato la nascita di nuove attività artigianali e industriali sul nostro territorio. La riqualificazione dell’area “Tre Valloni” non costituisce un semplice intervento tecnico, ma un vero motore di sviluppo per l’economia locale e l’occupazione. Dare risposte concrete alle imprese e creare infrastrutture moderne nel rispetto dell’ambiente rappresenta, da sempre, un punto fermo e un impegno preciso del mio mandato».

E così l’assessore alle Attività produttive, Mario Sidoti, che ha voluto sottolineare l’impatto pratico sulle imprese e le future sinergie commerciali: «Con lo sblocco di questi fondi diamo finalmente un’allocazione moderna, efficiente e interconnessa alle nostre realtà produttive. Questo non è solo un traguardo burocratico, ma il punto di partenza per una nuova stagione economica: abbattendo i costi energetici grazie al fotovoltaico e offrendo servizi all’avanguardia, mettiamo i nostri artigiani nelle condizioni ideali per competere sul mercato. L’area diventerà un vero e proprio biglietto da visita per il comprensorio, capace di attrarre nuove professionalità, incentivare i giovani a scommettere sul territorio e favorire la nascita di reti d’impresa dinamiche e integrate».