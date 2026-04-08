Montalbano Elicona: strade provinciali dissestate, a rischio sicurezza e accesso all’Argimusco

L'allarme lanciato alla Città Metropolitana di Messina

“Il perdurare delle gravi criticità nella viabilità provinciale del territorio di Montalbano Elicona impone un intervento non più rinviabile”. L’amministrazione comunale richiama con fermezza l’attenzione sulla condizione delle arterie interessate, sollecitando un’azione tempestiva da parte della Città Metropolitana di Messina a tutela della sicurezza pubblica e della fruibilità del territorio.

Le segnalazioni provenienti da cittadini e visitatori restituiscono un quadro ormai evidente: soprattutto la strada di accesso ai Megaliti dell’Argimusco versa in grave stato di degrado, con tratti dissestati che compromettono la sicurezza della circolazione e rendono difficoltoso il raggiungimento di uno dei siti di maggiore valore storico e paesaggistico della Sicilia.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nei mesi di febbraio e marzo 2026, in continuità con le criticità già emerse a seguito degli eventi di gennaio 2025 e gennaio 2026. In particolare, la Strada Provinciale Agricola Montalbano–Bivio Tripi e la SP 115 (dal Bivio Tripi all’innesto con la SP 110) presentano condizioni tali da costituire un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Le principali criticità riguardano l’ostruzione delle cunette e delle scarpate, che impedisce il corretto deflusso delle acque meteoriche, nonché il diffuso deterioramento del piano viabile. Si rendono pertanto necessari interventi urgenti e indifferibili di pulizia e scerbatura, ripristino del sottofondo nei tratti maggiormente compromessi — soprattutto in prossimità del bivio per la strada ESA Argimusco — e la messa in sicurezza complessiva della carreggiata mediante chiusura delle buche e successiva pavimentazione.

Il Comune ribadisce di aver più volte rappresentato formalmente tali criticità, avanzando proposte e richieste di intervento, da ultimo lo scorso 31 marzo. Tuttavia, allo stato attuale, non si registrano azioni risolutive adeguate alla gravità della situazione.

«Le condizioni in cui versa la viabilità provinciale nel comprensorio montalbanese — dichiara il sindaco Antonino Todaro — non sono più sostenibili. Non si tratta soltanto di disagi, ma di una questione di sicurezza e di dignità per il nostro territorio. L’Argimusco rappresenta un patrimonio di valore straordinario, che richiama ogni anno numerosi visitatori, ma che oggi rischia di essere penalizzato da infrastrutture inadeguate. Il Comune ha fatto la propria parte; è ora necessario che la Città Metropolitana intervenga con tempestività e determinazione. Non c’è più spazio per rinvii: è indispensabile restituire condizioni di sicurezza e accessibilità adeguate a un’area di così grande rilevanza. Confidiamo pertanto in un riscontro immediato e in un’azione concreta, affinché siano garantite condizioni di sicurezza per residenti e visitatori e venga tutelata la piena fruibilità di questo patrimonio condiviso dell’intero territorio regionale».