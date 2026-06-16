Morta dopo caduta al Policlinico, Procura indaga sul caso di Rosa Testa

Accertamenti della Polizia sull'incidente al padiglione H costato la vita alla 68enne di Sant'Agata Militello

La Procura di Messina vuole vederci chiaro sull’incidente avvenuto lo scorso 11 giugno al Policlinico dove Rosa Testa è caduta dalle scale. La 68enne residente a Sant’Agata Militello è spirata il 13 giugno nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale universitario, dove era stata ricoverata e intubata subito, viste le gravi conseguenze dell’incidente.

Caduta al Policlinico, l’indagine

A indagare sarà la Squadra Mobile di Messina, guidata dal dirigente Simone Scalzo, che ha già ascoltato i primi testimoni ed ora vaglierà l’ipotesi dell’incidente attraverso gli ulteriori accertamenti, a partire dalla visione delle immagini della videosorveglianza, se ci sono impianti utili all’interno e all’esterno del padiglione H, teatro dell’incidente.

Un incidente o tragedia evitabile?

La Procura intanto ha affidato ad un consulente medico legale l’incarico di effettuare l’autopsia sulla salma, che sarà restituita alla famiglia per i funerali soltanto alla fine dell’esame. La donna sarebbe scivolata lungo le scale nel tentativo di schivare dei grossi scatoloni caduti da un carrello. Un incidente o una tragedia che si poteva evitare, col rispetto delle norme di sicurezza? Sarà questo il punto da chiarire.