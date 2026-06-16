 Morta dopo caduta al Policlinico, Procura indaga sul caso di Rosa Testa

Morta dopo caduta al Policlinico, Procura indaga sul caso di Rosa Testa

Alessandra Serio

Morta dopo caduta al Policlinico, Procura indaga sul caso di Rosa Testa

martedì 16 Giugno 2026 - 07:00

Accertamenti della Polizia sull'incidente al padiglione H costato la vita alla 68enne di Sant'Agata Militello

La Procura di Messina vuole vederci chiaro sull’incidente avvenuto lo scorso 11 giugno al Policlinico dove Rosa Testa è caduta dalle scale. La 68enne residente a Sant’Agata Militello è spirata il 13 giugno nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale universitario, dove era stata ricoverata e intubata subito, viste le gravi conseguenze dell’incidente.

Caduta al Policlinico, l’indagine

A indagare sarà la Squadra Mobile di Messina, guidata dal dirigente Simone Scalzo, che ha già ascoltato i primi testimoni ed ora vaglierà l’ipotesi dell’incidente attraverso gli ulteriori accertamenti, a partire dalla visione delle immagini della videosorveglianza, se ci sono impianti utili all’interno e all’esterno del padiglione H, teatro dell’incidente.

Un incidente o tragedia evitabile?

La Procura intanto ha affidato ad un consulente medico legale l’incarico di effettuare l’autopsia sulla salma, che sarà restituita alla famiglia per i funerali soltanto alla fine dell’esame. La donna sarebbe scivolata lungo le scale nel tentativo di schivare dei grossi scatoloni caduti da un carrello. Un incidente o una tragedia che si poteva evitare, col rispetto delle norme di sicurezza? Sarà questo il punto da chiarire.

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