Morte sul lavoro, geometra caduto da un tetto mentre fa una perizia. Indagini in corso - Tempostretto

Il quarantaduenne Antonino Cilona, di Barcellona, era arrivato al Policlinico di Messina in condizioni disperate sabato 4 marzo ed è morto il giorno dopo

MESSINA – Un uomo sale su un tetto per fare dei rilievi. Si tratta del suo lavoro: Antonino Cilona è un geometra e ha ricevuto un incarico come consulente tecnico a Milazzo. Deve fare una perizia su un’infiltrazione d’acqua ma qualcosa va storto e l’uomo precipita dal tetto. Un volo da un capannone. In condizioni gravissime, sabato 4 marzo, viene trasportato al Policlinico di Messina. Il giorno dopo, domenica 5 marzo, Cilona muore all’età di 42 anni. Presto sarebbe diventato padre. Mentre la comunità anche sportiva di Barcellona è a lutto, l’uomo era anche dirigente sportivo, la famiglia ha incaricato un legale per accertare le cause dell’incidente.

L’avvocato Nino Aloisio ha redatto domenica un esposto, ricostruendo l’incidente. Nella giornata di oggi lunedì 6 marzo l’avvocato ha in programma un sopralluogo con un drone e si confronterà con il pubblico ministero, incaricato dell’indagine.

