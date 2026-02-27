Il Messina non può più accampare scuse, a Favara servono i tre punti

La squadra deve tornare alla vittoria per rilanciarsi in zona salvezza, il CastrumFavara si prepara alla battaglia aprendo la Curva gratis per tutti

MESSINA – Dopo il buon esordio contro la Reggina e la deludente sconfitta in casa contro il Sambiase mister Feola è atteso dalla sua prima vittoria sulla panchina del Messina. Non ci si aspettano i miracoli da lui ma quantomeno una vittoria, in uno scontro diretto, contro una diretta rivale che in caso di vittoria potrebbe superare il biancoscudati in classifica, si.

Il Messina con i rientri dalla squalifica di Trasciani e Bosia dovrebbe aver risolto i problemi difensivi, a livello solamente di rebus e puzzle su chi schierare. Resta un grande punto interrogativo a centrocampo, dove stanno mancando idee e un giocatore importante arrivato dal mercato come Matese, in più bisognerà provare a ridisegnare un attacco che non punge e fatica a trovare la via del gol anche quando si vince. Tedesco lotta ma è isolato e stanno mancando i guizzi degli esterni, Kaprof non è entrato male contro il Sambiase ma da titolare era stato schierato solo contro il Paternò senza brillare particolarmente.

La partita, valida come 26ª giornata in Serie D, avrà inizio alle ore 15 di domenica 1 marzo allo stadio “Bruccoleri” di Favara, arbitreranno Andrea Paccagnella di Bologna, Marco Infante di Battipaglia e Massimiliano Napolistano di Caserta in quanto assistenti. La prevendita anche per il settore ospiti è aperta con i biglietti in gradinata a 10€, il ridotto (donne e bambini tra gli 8 e i 14 anni) a 7€, gratis i bambini con meno di otto anni compiuti. Per la sfida la società locale ha aperto la propria Curva al tifo locale con ingresso gratis per tutti. Insomma un modo per caricare ulteriormente l’ambiente e sottolineare l’importanza vitale che ha per loro questa partita. Il Messina ha 22 punti, il CastrumFavara è dietro a 20.

L’avversario Castrumfavara

La squadra di Pietro Infantino, che ricordiamo sarà squalificato e non siederà in panchina, arriva a questo scontro diretto dopo aver ceduto già in uno scontro diretto contro il Ragusa. Tre sconfitte consecutive per gli agrigentini che l’ultima vittoria l’hanno ottenuta contro la Vibonese ed è stata l’ultima in casa. Tra le mura amiche del “Giovanni Bruccoleri” hanno ottenuto 16 dei 20 punti in classifica.

Nell’undici titolare di mister Infantino, nelle ultime ha spesso schierato i suoi con un 3-5-2, trovano spazio due ex recenti del Messina: Paolo Lomasto, tra gli uomini di Novelli della promozione dalla D alla C, e Alessio Piazza, stagione sfortunata la sua qualche anno quando si infortunò durante la preparazione, c’era Auteri in panchina.

Il precedente dell’andata

Nella sfida di andata al Franco Scoglio fu vittoria per i biancoscudati. Rete di Roseti a sbloccare il match di testa, nel finale a tempo quasi scaduto, dopo il pari di Vaccaro con una conclusione da fuori area, l’inserimento col colpo di testa vincente di Saverino a regalare al Messina una vittoria di misura. Fu la partita che permise alla squadra di Romano di togliere il segno meno dalla propria classifica. Fu anche la prima partita dal vivo vista dai nuovi proprietari Justin Davis e Morris Pagniello presenti in tribuna al Franco Scoglio.