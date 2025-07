Mortelle, quelli che utilizzano le spiagge come discariche

La Polizia Municipale farà controlli per individuare i responsabili

“Questi non sono i rifiuti che dovremmo trovare in spiaggia. Eppure, in tutta questa area a Mortelle, nonostante i continui passaggi per lo svuotamento dei carrellati, continuiamo a imbatterci in situazioni come queste che nulla hanno a che vedere con i bagnanti e l’inciviltà da giornata al mare”.

Lo scrive Messina Servizi.

“Si tratta chiaramente di abbandoni da parte di residenti della zona, che utilizzano le spiagge come discariche, depositando rifiuti di ogni tipo come uno stendibiancheria, un copertone d’auto, scatole, bottiglie, resti alimentari e sacchi stracolmi di rifiuti domestici. Un comportamento che non è più tollerabile. Per questo motivo abbiamo già allertato la Polizia Municipale, chiedendo l’installazione di fototrappole e l’attivazione di eventuali appostamenti per individuare i responsabili. Chi si ostina ad agire in questo modo non può continuare a farla franca. Chi ama il mare, il nostro litorale e la città, non contribuisce al degrado ma si impegna per proteggerli”.