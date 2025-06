Moto della Polizia municipale proprio davanti allo scivolo

Chi è chiamato a fare rispettare le regole non deve trasmettere messaggi sbagliati, salvo che non sia stata un'emergenza. Abbiamo segnalato al comandante

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ognuno è libero di commentare”.

La foto immortala una moto della Polizia municipale parcheggiata proprio davanti a uno scivolo, nei pressi della Basilica di S. Antonio. Sappiamo che eventuali situazioni di emergenza autorizzano la sosta dei mezzi guidati dagli agenti anche in zone vietate. In questo caso specifico, tuttavia, è lecito dubitare che una moto non potesse trovare in zona uno spazio dove posteggiare senza recare ostacolo ai pedoni con disabilità e ai bambini in carrozzina. Purtroppo, in realtà, succede spesso che chi rappresenta un’istituzione pubblica si comporti come quei cittadini che sono insofferenti alle regole o che le adattano alle loro esigenze. Così si perde autorevolezza e diventa più difficile pretendere che tutti adottino comportamenti civili.

Le precisazioni della polizia municipale in casi analoghi

Abbiamo segnalato al comandante Giovanni Giardina. In casi analoghi, queste le precisazioni della Polizia municipale: “In caso d’intervento, i mezzi di servizio delle forze di polizia devono fermarsi nell’area di intervento o, se non vi è spazio, nelle immediate prossimità. Non si può pensare che per intervenire immediatamente si debba prima cercare parcheggio. Il tutto avendo comunque cura di non creare impedimento e intralcio alla circolazione. Inoltre. gli operatori non possono allontanarsi dai mezzi lasciandoli incustoditi”.