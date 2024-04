Motocross, il messinese Giuliano Mancuso si impone a Nocciano

Il pilota era impegnato con il Seventy Group in Abruzzo per la seconda tappa del Campionato Italiano Enduro Under23/Senior

Ottimi i risultati ottenuti dal Seventy Group che, capitanato dal giovane messinese Giuliano Mancuso, in doppia veste pilota/Team manager, piazza sul podio entrambi i piloti in gara rendendosi protagonista sin da subito nello spettacolare prologo del sabato sera: Mancuso, in sella alla sua Beta 250 2T, conquista il primo posto della classifica assoluta, vincendo la classe Senior 250 2T, mentre il compagno di squadra Antonio Costantino sale sul gradino più alto del podio della Junior 125 piazzandosi 32esimo nella classifica assoluta. Adesso una breve pausa per il Seventy Group che sarà impegnato in casa in Sicilia, precisamente a Caltanissetta, l’ultimo weekend del mese per la seconda tappa degli Assoluti d’Italia Enduro 2024.

La cronaca della gara

Domenica infuocata dalle alte temperature e dalla lotta per l’assoluta di giornata: Mancuso parte con il botto cadendo nella prima linea (7) ma recupera nel Cross Test (1) mantenendo viva la lotta per l’assoluta. Nel secondo giro il porta colori del Seventy Group si difende nella linea (7) e torna all’attacco nel Cross Test (2) chiudendo a 6.82″ dalla testa della classifica. Terzo giro al cardiopalma: Mancuso si attarda nell’Enduro Test (7) portando a 21.23″ lo svantaggio da Da Canal. Distacco che si accorcia ancora una volta nel fettucciato (2) ma non basta per chiudere sul podio assoluto: il siciliano conclude al quarto posto assoluto a 2.4″ dal secondo posto e 1.3″ dal terzo.

Dominio assoluto invece nella 250 2T con vittoria larga sul diretto rivale di campionato. Prestazione importante del giovane Antonio Costantino che con la piccola ottava di litro conquista un importantissimo podio nella Junior 125 che lascia ben sperare in ottica campionato. Posizionamento di tutto rispetto anche nella classifica assoluta (45) dettato da piazzamenti in speciale stabilmente nella top 50.