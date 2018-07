Il fascino delle Ferrari ha incantato Capo d'Orlando

La musica come mtafora del motore della vita, il suono delle Ferrari, come simbolo di un suono sogno di ogni bambino. Dal connubio di questi due elementi , nascono "La notte in Rosso" e "Note in Rosso". Due eventi fortemente voluti dal Ferrari Club di Acquedolci che, ai propri sostenitori e ai tanti appassionati dei motori, specie del cavallino rampante, ha dato appuntameno nel fine settima a Capo d'Orlando, cittadina del comprensorio tirrenico messinese resa ancora più bella dalla presenza delle rosse di Maranello.

Nel centro cittadino l'isola pedonale è stata invasa dalla Ferrari che, per l'occasione, hanno sfilato davanti ai tanti occhi di appassionati, ammiratori e curiosi. Successivamente, a Piazza Matteotti ecco l'appuntamento con “Note in rosso", concerto di musica Pop e contemporanea a cura dell’Accademia della Musica, quest'ultima convenzionata con il Conservatorio "A.Corelli" e mira non solo solo al bambino che vuole intraprendere lo studio di uno strumento, ma anche al ragazzo che vorrà proseguire ed approfondire il suo percorso di studi preparandosi all’esame di ammissione in Conservatorio.

Come spiegato dal Presidente Scuderia Ferrari Acquedolci, Delegato Regionale Scuderia Ferrari Club Sicilia e coordinatore dei Campionati Italiano Classi Olimpiche, Giuseppe Rosignolo, l'evento ha fatto pervenire da ogni parte della regione gli appartenenti ai vari club Ferrari sparsi in tutto l'arco della regione. La vetture che hanno destato maggior curiosità sono state la F430, berlinetta sportiva prodotta dalla Ferrari dal 2004 al 2009 e che ha sostituito la 360 Modena e la F458, sportiva con carrozzeria di tipo berlinetta anch'essa successivamente sostituita dalla 488 GTB.

Rosignolo ha poi afermato che per i possimi eventi bisognerà attendere il mese di setttembre visto che, l'estate appena iniziata, fa sì che le attività si fermino sperando che queste, come sempre è successo fino a questo momento, abbiano ancora una maggior coinvolgimento dipubblico e di curiosi nonchè che di tifosi ed appassionati.