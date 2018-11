Karting. Presenza in rosa per la Sicilia alla Coppa delle Regioni

"Si arricchisce di una quota rosa la rappresentanza della Sicilia alla Coppa della Regioni di Karting che si svolgerà sul Circuito Internazionale di Viterbo sabato 1 e domenica 2 dicembre". Ad affermarlo è il Delegato Regionale ACI Sport Sicilia Armando Battaglia il quale ha reso nota la notizia che tra i protagonisti della kermesse motoristica ci sarà anche e Aurora Mistretta, giovanissima protagonista della classe 60 mini dove la pilota trapanese di Alcamo , portacolori del Team Battaglia Racing, a soli 10 anni ha già sfiorato il podio regionale nel 2018, stagione in cui ha centrato due vittorie a Kinisia e Triscina ed un 2° posto ad Ispica.





La squadra siciliana conta altri nove nomi altisonanti del karting regionale, pronti a difendersi nella due giorni laziale con l’altro alcamese Stefano D’Angelo (Team Battaglia Racing) in 60 mini; giovanissimi driver anche in KZ3 Junior con Salvatore Nania (Team De Mariano) e Giuseppe Iacono (Russo Racing); nella KZ2 Massimiliano Mazzara (Puccio Racing) e Salvatore Gentile (Bucca Racing); In KZ3 Under Giuseppe Giubaldo (Russo Racing), e Alfio Messina (SS Racing); due agrigentini nella KZ3 Over come Marcello Maragliano (Russo Racing) ed Enrico D’Elia (HTV Racing).



Per tutti i piloti della rappresentanza siciliana sono in corso delle sessioni di test per affinare ulteriormente il feeling con il proprio mezzo e mantenere il giusto ritmo in pista nella prospettiva di poter essere quanto più competitivi durante il week end viterbese. Il fine settimana della Coppa delle Regioni inizierà venerdì prossimo con le verifiche e varie sessioni di prove libere che vedranno i protagonisti delle cinque categorie ammesse, impegnati dalle 8 del mattino fino all’imbrunire, poco prima delle 17.



-“I piloti continuano a mostrare grande entusiasmo mentre cresce l’attesa per l’appuntamento che vedrà impegnate le rappresentanze di tutte le regioni - ha spiegato Armando Battaglia - certamente sarà un’esperienza formativa per tutti, dove lo spirito di squadra sarà certamente esaltato durante un’occasione di alto valore agonistico e di sano confronto”-.



Partner della rappresentanza siciliana alla Coppa della Regioni è Sicilia Motori, la rivista dell’Isola che corre, che desidera collaborare con ogni iniziativa utile allo sviluppo del motorsport. Le opportunità di incontri fra le diverse componenti del karting rientrano fra queste. “Siamo orgogliosi di apporre il nostro logo sull’abbigliamento della squadra che rappresenterà la Sicilia al Campionato delle Regioni di Kart -afferma il Direttore Dario Pennica - forti di un precedente positivo (nel 2002 la nostra rappresentativa vinse il titolo ed i piloti indossavano la tuta di Sicilia Motori), collaborando con la Delegazione Regionale AciSport.