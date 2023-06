MoveMe, 2700 abbonati. Anche la nazionale di Beach volley scopre Messina con le nuove tessere - Tempostretto

L'iniziativa promossa da Comune e Atm sta riscuotendo successo

MESSINA – Anche la nazionale italiana, che partecipa al Volleyball World Beach Pro Tour, in programma a Messina fino al 2 luglio, potrà scoprire le bellezze della città muovendosi in libertà con le nuove tessere “MoveMe”, disponibili per tutti i messinesi già da qualche giorno. Oggi il primo tour per gli atleti, i quali si sono concessi alcune ore della mattina per visitare il Museo regionale, raggiunto comodamente con il tram. “MoveMe” è un’iniziativa che sta riscuotendo un notevole successo tra i cittadini: sono infatti oltre 2.700 le richieste giunte all’Atm Messina nei primi giorni del servizio che permette un risparmio del 90% sul costo dei bus, tram e parcheggi di interscambio cittadini. “MoveMe” infatti permette di sottoscrivere un abbonamento annuale al costo straordinario di soli 20 euro per usufruire di bus e tram.

Inoltre, è previsto un ulteriore incentivo per l’acquisto a prezzo ridotto di un abbonamento annuale per la sosta dei veicoli presso i parcheggi di Interscambio della città di Messina, al costo calmierato di appena 100 euro. Un’occasione imperdibile che il Comune e l’Atm Messina hanno potuto dare ai residenti e lavoratori della Città dello stretto grazie al sapiente uso dei fondi europei. Per poter accedere all’abbonamento “MoveMe” basta collegarsi al sito atmmessinaspa.it, compilare il modulo on line per la sottoscrizione e poi andare a ritirare l’abbonamento una volta che la procedura sarà andata a buon fine: l’utente riceverà comunque una mail o sms di conferma.

Offerta per tutti i cittadini

Si tratta di un’offerta rivolta a tutti i cittadini residenti, domiciliati o aventi dimora abituale nella città di Messina. Così come potranno beneficiarne gli studenti degli istituti cittadini o i lavoratori dipendenti e autonomi della città, così come le persone portatrici di handicap, ai sensi della legge 104 del 1992, anche se non residenti. Poche e semplici le regole: è possibile attivare l’abbonamento fino al 29 ottobre 2023 e va vidimato sui bus almeno tre volte nel primo mese di utilizzo, pena l’annullamento dello stesso. L’abbonamento è personale e non cedibile, ogni membro di nucleo familiare può richiedere la propria tessera e registrare la propria autovettura nel caso venga scelta l’opzione che integra anche i parcheggi di interscambio. L’agevolazione “MoveMe” non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura che abbiano ad oggetto il trasporto pubblico, come ad esempio il Bonus Trasporti o il Programma Sperimentale Casa – Scuola – Lavoro del Mattm. Il regolamento integrale è presente sul sito del Comune della città e sul portale di Atm Messina. L’abbonamento va vidimato su bus e tram almeno tre volte nel primo mese di utilizzo.