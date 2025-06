Movida a Messina, Finocchiaro: “Pesanti sanzioni a locali della riviera nord”

Dopo l'ennesima segnalazione da parte dei cittadini, interviene l'assessore: "Polizia municipale e forze dell'ordine impegnate per la legalità"

MESSINA – La movida a Messina continua a far discutere. E interviene l’assessore Massimo Finocchiaro, che ha la delega alle Attività produttive e promozionali: “A proposito della necessità di controlli sulla movida, richiamata nel vostro articolo di oggi, intendo tranquillizzare i cittadini sul fatto che la polizia municipale e tutte le forze dell’ordine svolgono una regolare attività ispettiva e di controllo. Non sono, inoltre, trascurate le segnalazioni provenienti dai cittadini di attività illecite, quali fuochi d’artificio, risse, disturbo alla quiete pubblica che vengono analizzate e tenute in considerazione per le valutazioni dei singoli casi. Sono state effettuate delle verifiche anche sulla base dei tanti video virali pubblicati nelle ultime settimane. Il monitoraggio costante della situazione ha nei giorni scorsi condotto a pesanti sanzioni nei confronti di alcuni locali della riviera nord di Messina”.

“Iniziativa della prefetta con un invito a rispettare le regole su alcolici ed emissioni sonore”

Continua Finocchiaro: “In questo contesto, auspichiamo che abbia un positivo esito l’iniziativa della prefetta Cosima Di Stani, che recentemente ha incontrato le Confederazioni degli esercenti nell’ambito di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza, tra gli altri, del questore e dei comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Nel corso dell’incontro è stato richiesto alle associazioni di categoria di sensibilizzare al massimo gli esercenti di attività di intrattenimento serale al rispetto delle regole riguardanti il divieto di vendita di alcolici ai minorenni, oltre che alle emissioni sonore. Inoltre, la prefetta ha invitato le associazioni di categoria a coinvolgere attivamente i gestori dei locali di intrattenimento nell’adozione di comportamenti responsabili, anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi, in conformità alle linee guida del ministero dell’Interno, diramate con il decreto ministeriale del 21 gennaio 2025 (si veda l’allegato, n.d.r.).