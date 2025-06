Movida a Messina, “serve il controllo sui decibel” VIDEO

Una cittadina invia un video riguardo alla zona nord e invoca il rispetto della quiete pubblica, "senza intaccare il divertimento dei giovani"

MESSINA – Un film già visto. Puntuale come ogni estate. Il tema è il disturbo della quiete pubblica. Il video è inviato da una cittadina nella zona di Messina nord. Ed è la stessa richiesta dell’anno scorso: nella zona della riviera nord, e non solo, non si dorme d’estate a causa della musica dei locali.

Le parole sono identiche: “Io penso che i giovani si debbano divertire e i locali lavorare. Ma questo deve avvenire nel rispetto del diritto a riposare di noi che abitiamo a Sant’Agata e in generale nella zona nord. Il problema è che vanno controllati i decibel. Sia chiaro, i locali vicino casa mia non propongono la musica oltre l’orario consentito dall‘ordinanza, Ma andrebbe verificato se superano il volume dei suoni consentito. E noi siamo convinti, dal tipo di rumore, che lo facciano. Questo comporta che non riusciamo a dormire e che ci sentiamo invasi da questa musica. Io abito al terzo piano e devo chiudere tutto, prigioniera dei condizionatori, per tentare di resistere all’invasività dei rumori fino a tardi”.

La movida e l’appello di una cittadina

Sul tema caldo della movida e dei rumori notturni, in questi giorni, abbiamo pubblicato la lettera di una cittadina. Scrive Marcella Fontana: “Chiediamo ascolto, rispetto, ma soprattutto che le istituzioni non ci abbandonino all’anarchia sonora e comportamentale. Questa non è una guerra contro i giovani: è una richiesta di equilibrio, di civiltà, di futuro. Paradiso, Pace, Contemplazione, sono solo nomi che oggi suonano come beffe di un passato dimenticato. Serve un cambio di passo, servono regole chiare e controlli efficaci, ma soprattutto serve che chi ha voce e potere ascolti chi in questo territorio vive davvero. Non chiediamo il silenzio, ma rispetto, quello per chi lavora all’alba dopo una notte insonne. Rispetto per chi cresce i propri figli in un territorio che dovrebbe essere rifugio e non trincea, per chi ha scelto di restare, amare e custodire Messina tutto l’anno. Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare chi vive, non solo chi consuma”.

