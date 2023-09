Multa esigua al Francavilla per il black out allo stadio, uno squalificato nel Messina - Tempostretto

Un componente dello staff medico è stato squalificato dopo l'espulsione nei concitati momenti che sono seguiti al gol annullato

Arriva l’ultima parola su Virtus Francavilla contro Messina di domenica sera con le decisioni del giudice sportivo. Un documento che nei fatti renderebbe vano anche l’eventuale ricorso della squadra biancoscduata. Facendo un breve riassunto: pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, intorno alle ore 22, la partita è stata sospesa poiché uno dei fari dell’illuminazione si è spento. Per riaccenderlo e ricominciare a giocare sono passati 40 minuti, o almeno è quanto ha comunicato ufficialmente l’arbitro nel suo referto.

In virtù di questo non dovrebbe essere possibile ottenere la vittoria a tavolino visto che il regolamento parla chiaramente di casi che superino almeno un tempo di gioco, quindi 45 minuti. Comunque la Virtus Francavilla è stata punita, probabilmente in maniera esigua, con una multa di appena 500 euro, “per non aver assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara” si legge nel referto. A questi si sommano altri 500€ di multa ai danni dei pugliesi con squalifica per una giornata di Christian Parabita, preparatore atletico, che è stato il componente della panchina espulso e che dalle immagini televisive non era stato possibile individuare.

Per il Messina squalificato il dottor Puglisi

Un’espulsione dalla panchina è arrivata anche per il Messina e si intuiva fosse stato un componente dello staff e non del gruppo squadra, in quanto allontanandosi non gli era stato chiesto il numero di maglia. Ufficiale una giornata di squalifica anche per Antonino Puglisi, che nell’organigramma dell’Acr Messina figura come dottore, per avere al 25° del secondo tempo, praticamente dopo il gol annullato di Cavallo, “tenuto una condotta non corretta in quanto entrava intenzionalmente nell’area tecnica avversaria in modo aggressivo e provocatorio” scrive l’arbitro nel suo giudizio.

Nessun altro salterà la sfida contro l’Avellino tranne Domenico Franco, il quale sconterà la sua ultima giornata di squalifica su quattro totali che si portava dietro dall’anno scorso. Nemmeno tra gli irpini, almeno stando al referto dell’ultima giornata di campionato dopo la vittoria per 4-0 contro il Monopoli, risultano squalificati per la gara di Messina di domenica 1 ottobre.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook dell’Acr Messina