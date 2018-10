Giornata Famu. Tante famiglie con bambini al Museo

Un centinaio di bambini con i genitori, accolti gratuitamente grazie ad una disposizione dipartimentale dell’ultima ora, hanno partecipato alla edizione 2018 della Giornata F@MU, Giornata Nazionale delle famiglie al Museo, promossa dal Mibact ieri.

Il tema “Piccolo ma prezioso” sviluppato dai funzionari della struttura Elena Ascenti, Giovanna Famà, Agostino Giuliano, Giusy Larinà, Alessandra Migliorato e Donatella Spagnolo, attraverso quattro soste segnalate lungo il percorso del MuMe ha permesso ai piccoli, entusiasti fruitori, la scoperta di opere di particolare fascino. Presentati con dovizia di particolari e stimolanti raffronti, la tavoletta doubleface di Antonello da Messina, il reliquiario cinquecentesco in legno dorato con la Santa Margherita di Antiochia e il drago esposto nella Sala del Nettuno, le due Corone (sec. XVII) di argento dorato e gioielli antichi incastonati, provenienti dal mosaico della Madonna della Ciambretta e collocate nel box delle Icone, lo Stipo napoletano in ebano, palissandro e avorio, per l’occasione uno scrigno di tesori svelati ad un pubblico di attenti e divertiti osservatori.