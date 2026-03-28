Municipalità a Messina, la sfida dei candidati presidenti I NOMI

Amministrative. Sud chiama Nord li ha ufficializzati. Il centrodestra lo farà oggi. Nel centrosinistra manca qualche casella

MESSINA – In attesa del decentramento, parte la sfida per le presidenze delle Municipalità a Messina. Le prime ufficializzazioni sono state quelle di Sud chiama Nord (nella foto) per Federico Basile candidato sindaco. Ecco i nomi: Enzo Messina, candidato presidente alla I Circoscrizione, l’imprenditore Nico Raffa alla II, Lino Cucè (ex presidente, dal 2018 al 2022, e poi nel Cda di Messina Servizi) alla III, Renato Coletta alla quarta, Beatrice Belfiore alla V, Sasha Cardile alla sesta, Ninni Caprì alla VII.

Per il centrodestra, con Marcello Scurria, oggi dovrebbe esserci la comunicazione in coincidenza con l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco in via Tommaso Cannizzaro (ex bar Select). L’appuntamento è stasera alle 19.30. Questi i prescelti: per la I Municipalità Alessandro Costa (presidente uscente, ex Sud chiama Nord e ora Fratelli d’Italia); gli uscenti Davide Siracusano alla II, Raffaele Verso alla V e Francesco Pagano alla VII per Grande Sicilia-Mpa (area Genovese); l’uscente Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia) alla III; l’ex consigliere Nicola Cucinotta (ora Lega) alla IV Municipalità; Salvatore Scandurra (Lega) alla VI.

Il centrosinistra in giornata dovrebbe sciogliere il nodo candidati presidenti alle Circoscrizioni

Sul fronte del centrosinistra manca ancora qualche tassello: alla II Municipalità sarà candidato alla presidenza Francesco Chicco Carabellò (Pd), un ventenne vicino al consigliere Alessandro Russo; Mariella Valbruzzi, anima (con il marito Daniele Ialacqua) del comitato No ponte Capo Peloro, verrà candidata alla VI Municipalità. Per la IV si fa il nome del giovane Emanuele Paleologo (Partito democratico), mentre “Controcorrente” di La Vardera ha proposto il consigliere ex Forza Italia Nicola Lauro.

In giornata, dovrebbero essere noti tutti i candidati della coalizione progressista. Nel frattempo, alle 10.30, la candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo inaugura il suo comitato elettorale in via Ghibellina n. 17.

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