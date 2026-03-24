Basile e De Luca chiudono il cerchio: Nico Raffa candidato presidente alla II Municipalità

Mancava soltanto l'ultimo nome ed è quello del commerciante

MESSINA – Ora “un fuori programma”. Così Federico Basile e Cateno De Luca, a margine della conferenza sui risultato su turismo e cultura in cui è stato anche ufficializzato l’ingresso di Alessandro Tinaglia e Giuseppe Missimi di Reset a sostegno di ScN, hanno annunciato il nome del candidato presidente della II municipalità.

Raffa è l’ultimo dei sette candidati presidenti per le Municipalità

Si tratta di Nico Raffa, imprenditore locale e nome con cui Sud chiama Nord chiude il cerchio sulle sette municipalità. Durante l’evento del 9 marzo scorso al Palacultura, infatti, Federico Basile aveva annunciato soltanto gli altri sei. E cioè Enzo Messina (ex Udc) alla I Circoscrizione, Lino Cucè (ex presidente, dal 2018 al 2022, e poi nel Cda di Messina Servizi, dopo aver lasciato Forza Italia) alla III, Renato Coletta (ex M5S ed ex consigliere Pd) alla quarta, Beatrice Belfiore alla V, Sasha Cardile alla sesta, Ninni Caprì (figlio dell’ex consigliere Giorgio) alla VII.

L’importanza del centro commerciale di Zafferia

Sulla II Municipalità ci sono stati fitti confronti ma alla fine ha prevalso il commerciante. Durante la presentazione, Raffa ha acceso i riflettori sull’importanza che la municipalità rivestirà nei prossimi anni, soprattutto per due temi: il centro commerciale di Zafferia e l’ex Sanderson (che ricopre una vasta area a cavallo tra la seconda e la prima municipalità).

E lo stesso Cateno De Luca ha spiegato che erano stati “aperti più tavoli, ma mentre gli altri continuano a giocare noi lo chiudiamo”. Ha inoltre sottolineato l’importanza del “sostegno degli imprenditori”. E sul centro commerciale di Zafferia, definito “cittadella”, ha ricordato che è stato “sbloccato dal sottoscritto come sindaco” un iter che durava da oltre vent’anni.