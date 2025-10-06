 Museo Accascina di Messina. Indagini diagnostiche sulla Resurrezione di Lazzaro del Caravaggio

Museo Accascina di Messina. Indagini diagnostiche sulla Resurrezione di Lazzaro del Caravaggio

Redazione

Museo Accascina di Messina. Indagini diagnostiche sulla Resurrezione di Lazzaro del Caravaggio

lunedì 06 Ottobre 2025 - 10:50

Occasionalmente sarà possibile per il pubblico interloquire con le restauratrici

Nella settimana dal 6 al 10 ottobre, al Museo Regionale Maria Accascina di Messina, diretto dall’architetta Maria Mercurio, si svolgerà una campagna di indagini diagnostiche sulla Resurrezione di Lazzaro del Caravaggio finalizzata a monitorare le condizioni di conservazione dell’opera, uno dei massimi capolavori del pittore lombardo e dell’arte di tutti i tempi e quindi da tutelare e salvaguardare da ogni eventuale fenomeno di alterazione, tanto negli strati pittorici quanto nella tela di supporto.

Le analisi, finanziate dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, si svolgeranno a cura dello Studio di Restauro Merlini-Storti di Roma, nato dalla collaborazione pluridecennale tra Valeria Merlini e Daniela Storti. Lo Studio Merlini-Storti vanta un’approfondita conoscenza del Caravaggio: tra il 1999 e il 2010 ha infatti avuto il privilegio di restaurare ben tre dipinti del pittore lombardo – la Madonna dei Pellegrini della basilica di Sant’Agostino a Roma, la Conversione di Saulo della collezione Odescalchi e l’Adorazione dei Pastori del nostro Museo Accascina. Le indagini comprenderanno l’esame dell’opera con radiazioni UV, IR e ai raggi X e saranno realizzate dall’ingegnere Claudio Falcucci, tra i maggiori conoscitori, sul piano scientifico, della tecnica pittorica del Caravaggio.

La movimentazione del dipinto, necessaria per lo svolgimento delle indagini, sarà a cura della Ditta Giuseppe Inguaggiato.

I lavori si svolgeranno in base al progetto e sotto la direzione del personale tecnico del Museo: le storiche dell’arte Elena Ascenti e Donatella Spagnolo, l’architetto Daniele Guarnera, la restauratrice Giovanna Farsaci. La rup è la storica dell’arte Giovanna Famà.

Durante la settimana l’ingresso dei visitatori nella Sala del Caravaggio sarà contingentato, ma non interdetto, per permettere lo svolgimento dell’attività diagnostica e nello stesso tempo la corretta fruizione dell’altro dipinto del Caravaggio esposto nella stessa Sala, l’Adorazione dei pastori. Inoltre, occasionalmente, sarà possibile per il pubblico interloquire con le restauratrici, l’ingegnere Falcucci o la direzione lavori per avere maggiori dettagli o spiegazioni sull’attività in corso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Fra pochi giorni lo spettacolo della superluna di ottobre
Messina. A Villa Dante esami gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina premiata a Washington come centro di eccellenza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED