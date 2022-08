Museo di Savoca, due giorni di apertura notturna straordinaria in occasione della festa patronale - Tempostretto

Biglietto ridotto per tutti i partecipanti e, per la prima volta, accesso gratuito per i residenti

SAVOCA – In occasione delle celebrazioni di S. Lucia, il Museo della Città di Savoca ha organizzato due giorni di aperture straordinarie dalle 20 a mezzanotte (ultimo ingresso 23,30). Sabato 13 e Domenica 14 agosto, oltre al consueto orario di apertura, il museo sarà fruibile anche di sera, per dare la possibilità a chi giungerà nel borgo medievale per la festa di potere avere più tempo per visitare la storia di Savoca.

Durante l’orario serale, dalle 20 alle 24 è previsto il biglietto ridotto per tutti i partecipanti e, per la prima volta, l’accesso gratuito per i residenti a Savoca. Il direttore, Diego Cavallaro, spiega che l’iniziativa ha l’intento di incentivare i residenti a frequentare più spesso il loro museo, nel quale viene raccontata la storia del passato; il museo deve essere un’istituzione che dialoga costantemente con il territorio, del quale è memoria e divulgazione.

GLI ORARI:

Sabato 13 agosto

9-13 e 16-20 (tariffario standard),

20-24 (visite notturne)

Domenica 14 agosto

16-20 (tarrifario standard),

20-24 (visite notturne)

Lunedi 15 agosto

16-20 (tarrifario standard)