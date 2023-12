Musolino: "Giunta nel caos tra isole pedonali con auto e il piano traffico che non c'è" - Tempostretto

Dichiara la senatrice: "L'amministrazione ascolti le legittime istanze dei cittadini e trovi le soluzioni possibili. Basta sordità selettiva"

MESSINA – La senatrice Dafne Musolino, abbandonato Sud chiama Nord e il suo leader Cateno De Luca, continua a sferzare la Giunta Basile. “Il piano del traffico non funziona”, osserva, commentando il caos creatosi in occasione dell’iniziativa sulla nuova mobilità. Aggiunge la senatrice ed ex assessora approdata in Italia Viva, guidata da Matteo Renzi: “Inoltre, se è un’area pedonale, quella del viale San Martino, che senso ha riempirla di macchine (anche se elettriche o ibride) togliendo spazio ai pedoni? Credo a Messina sia stata realizzata la prima area pedonale della storia dedicata alle macchine. l tema è la viabilità ma, paradossalmente, nei giorni della viabilità sostenibile, il viale San Martino da area pedonale è stato trasformato in un mega salone espositivo dell’auto! Un fatto piccolo certamente in una città piena di problemi, ma un fatto che dà anche il senso del caos intellettuale dell’attuale Giunta”.

Musolino si è fatta una passeggiata sull’isola con l’ex consigliere comunale Salvatore Sorbello (nella foto insieme), immortalata da una diretta video, e commenta con severità sulla sua pagina Facebook l’azione dell’amministrazione comunale: “Lo scopo di questa passeggiata non era fare polemica ma invitare il sindaco e la sua Giunta ad ascoltare le legittime istanze dei cittadini e trovare le soluzioni possibili, che poi dovrebbe essere lo scopo della politica. Ci sono tanti altri argomenti sui quali l’amministrazione sembra affetta da sordità selettiva, ma forse da oggi qualche risposta in più sarà costretta a fornirla. Una cosa è certa: Messina è la mia città e io non l’abbandonerò mai. Sarò scomoda, sarò ingombrante, sarò fastidiosa ma non sarò mai maleducata, continuando sempre a pretendere il rispetto per tutti i messinesi”.

“Chi guida l’amministrazione deve migliorare le cose, non aggravarle”

E ancora, in relazione al traffico provocato dall’evento sulla mobilità: “E dunque la causa del blocco del traffico stradale in centro ieri sarebbe l’assenza dei vigili… Da ex assessora con delega alla polizia municipale non mi risulta che tra le dotazioni degli agenti ci sia la capacità di miniaturizzare le automobili o farle volare come elicotteri. Quando si raggiungono i livelli del 15 dicembre, chiudendo strade e traverse, senza avere in alcun modo limitato l’accesso al numero dei mezzi che possono liberamente circolare (e ci mancherebbe pure), è inevitabile che il traffico veicolare si blocchi. In poche parole ieri in centro è successo quello che accade a Torre Faro d’estate: troppe macchine in un’area che non è in grado di sostenere quel volume di traffico”.

Prosegue la senatrice: “Ah, a proposito del ritornello trito e ritrito che piace tanto a certa gente, “lasciate la macchina, prendete i mezzi pubblici”, posso testimoniare che ieri io stessa ho visto 5 autobus (tre di Atm e 2 di linee private) incolonnati uno dietro l’altro. Mi pare evidente che qualcosa in questo meraviglioso piano del traffico non funziona. Da ex assessora al Commercio aggiungo un’ultima cosa: chi guida l’amministrazione si deve occupare di creare le condizioni per migliorare lo stato delle cose, non per aggravarlo. In questo fine settimana la maggior parte delle persone usciranno per comprare i regali di Natale. Dopo le scene apocalittiche di venerdì, molte di queste persone andranno direttamente nei centri commerciali degli altri Comuni pur di non subire la trappola del traffico cittadino”.

