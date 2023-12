L'evento sulla mobilità manda in tilt... la mobilità: lunghe code in centro e automobilisti inferociti - Tempostretto

Mattinata difficile in centro nei pressi di Piazza Cairoli, a causa dei preparativi per la gara di domani pomeriggio nell'ambito dell'evento sulla New Mobility

MESSINA – Non è stata una mattinata semplice per gli automobilisti messinesi. Al traffico già di per sé intenso, e che solitamente cresce ancora di più con l’avvicinarsi del Natale, tra chi si vuole godere l’atmosfera in città e chi è in cerca degli ultimi regali, si è aggiunta un tratto di strada chiuso. Stamattina, infatti, hanno avuto inizio i lavori per il montaggio di tribune e “pista” in cui, domani pomeriggio, si disputerà la gara di triathlon con auto elettrica, bici e monopattino, che vedrà il sindaco Federico Basile sfidare, tra gli altri, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, l’inviato di Striscia La Notizia, Jimmy Ghione, l’attrice di Mare Fuori, Giovanna Sannino.

A essere interdetto al traffico è stato il tratto tra piazza Cairoli e Viale San Martino basso, l’incrocio che coinvolge via Garibaldi e Tommaso Cannizzaro. Ed è stata subito gara… ai clacson. Le auto sono rimaste imbottigliate e si sono create lunghissime file che hanno esasperato gli automobilisti, i motociclisti e anche i pedoni. E sui social è stata corsa allo “sfogo”. Un caos che cozza con l’evento stesso, che punta a incentivare alla mobilità sostenibile, con una campagna portata avanti ormai da tempo da amministrazione e Atm.

Come cambia la viabilità

Per consentire la manifestazione, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nelle seguenti strade: dalle ore 15 di oggi, giovedì 14, alle 12 di domenica 17 dicembre, a) entrambi i lati di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Tommaso Cannizzaro; b) dalle 8 di domani, venerdì 15, sino alle 12 di domenica 17 dicembre, lato ovest (lato monte) di via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Cannizzaro, ad eccezione degli stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio della Guardia di Finanza; 2) dalle ore 8 di domani, venerdì 15, sino alle 12 di domenica 17, divieti di transito veicolare nelle seguenti strade: a) viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Cannizzaro; b) via Cannizzaro, nel tratto compreso tra viale San Martino e via Garibaldi; c) carreggiata nord di via Cannizzaro (direzione di marcia mare-monte), nel tratto compreso tra via Ugo Bassi e viale San Martino; d) via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Cannizzaro; e) parte lato mare della carreggiata ovest di via Garibaldi (direzione nord-sud) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro con le corsie per la svolta a sinistra nella stessa via Cannizzaro, consentendo il transito nella parte lato monte della stessa carreggiata per l’immissione dei veicoli in via dei Mille e la svolta a destra in via Cannizzaro (direzione di marcia mare-monte).