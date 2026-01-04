Musolino: “Il mio impegno per l’Archivio di Stato, altro che silenzio”

Messina. La senatrice risponde al consigliere Russo: "Mentre lui si sveglia adesso, la sottoscritta ha già attivato da tempo i canali istituzionali competenti”

MESSINA – “Sulla vicenda del rischio esilio per l’Archivio di Stato di Messina il consigliere del Pd Alessandro Russo arriva buon ultimo e male informato. Mentre lui si sveglia politicamente solo adesso (ma nel mese di dicembre aveva sollecitato Basile su questo tema, n.d.r.), smaltito evidentemente il clima natalizio, la sottoscritta ha già attivato da tempo i canali istituzionali competenti”. ​Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, replicando alle dichiarazioni del coordinatore dem messinese in merito al “presunto silenzio della deputazione locale sul trasferimento dell’ente”.

​“Voglio ricordare a Russo – prosegue Musolino – che già nel mese di novembre ho provveduto a presentare una specifica interrogazione in Senato rivolta al ministro della Cultura Giuli, proprio per chiedere conto della situazione e sollecitare il collocamento alternativo dell’Archivio presso una nuova sede idonea a scongiurare il trasferimento fuori città”.

​“Prima di lanciare accuse generiche nel tentativo di recuperare visibilità, voglio ricordare a Russo che la politica si fa con gli atti, non con le sveglie tardive post-festività”, conclude la senatrice.

Il suo impegno, nell’intervista ieri con Tempostretto, è stato comunque ricordato dall’artista Lelio Bonaccorso, anima del comitato “Salviamo l’Archivio di Stato”.

Russo: “In ottobre la delibera su mia proposta per scongiurare il trasferimento”

Sui social così il consigliere Russo: “La senatrice avrebbe dovuto sapere che il 13 ottobre 2025, su mia proposta come primo firmatario assieme al gruppo consiliare del Pd, il Consiglio comunale a unanimità (25/25) votò una delibera di impegno del sindaco Basile volto a scongiurare il trasferimento dell’Archivio di Stato di Messina. Addirittura a bloccare il trasferimento allora appena avviato delle prime carte dell’Archivio e soprattutto a individuare nel patrimonio immobiliare comunale una localizzazione per far restare un Archivio. Individuando o acquistando immobili per conto del Comune”.

“Quella delibera, un mese prima dell’interrogazione della senatrice, anticipò anche il tavolo tecnico tra Giunta e ministero che si tenne nelle settimane successive. E che portò all’idea del Comune di individuare tramite Patrimonio S.p.A uno spazio idoneo per l’Archivio qui in città, come peraltro prevedeva la delibera votata il 13 ottobre”, precisa l’esponente del Partito democratico.

