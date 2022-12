Musolino: "Non possiamo attendere il Ponte per risolvere l'emergenza caro voli" VIDEO - Tempostretto

La senatrice messinese rinnova l'intenzione d'incalzare il governo su quest'emergenza e sulla necessità di coinvolgere il territorio se la grande opera si farà

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – La senatrice messinese Dafne Musolino racconta il suo impegno parlamentare sui temi che investono il territorio. In occasione della presentazione del marchio DeCo, per valorizzare i prodotti locali, l’ex assessora insiste sull’importanza del caro voli, finalmente dopo anni di silenzio esploso sul piano del dibattito, in attesa di scelte concrete: “Mi sono occupata subito del tema in occasione del dibattito sul voto di fiducia, quando alla presidente Meloni ho fatto presente che tanti siciliani, in occasione delle vacanze natalizie, devono scegliere se rimanere lontani da casa, dove si sono trasferiti per motivi di lavoro, o lasciare metà dei loro stipendi ai vettori commerciali”.

Ricorda Musolino: “Ho fatto un’interrogazione anche al ministro Salvini sull’argomento e il governo si è impegnato ad affrontare l’emergenza, creando una riserva di posti per i siciliani grazie all’intervento governativo”.

“Non possiamo attendere il Ponte per risolvere l’emergenza caro voli”

“Serve una tariffa calmierata per i siciliani – evidenzia la senatrice – ma attualmente alle parole non sono seguiti i fatti. Anche il presidente della Regione siciliana Schifani, che però per anni è stato senatore e sembra accortosi solo adesso del caro voli, mi ha dato una sponda a livello regionale. Io continuerò a fare pressing in Senato. Il Ponte sullo Stretto? Nell’interrogazione parlamentare, Salvini mi ha risposto ribadendo l’importanza dell’opera per il collegamento stabile. Ma non possiamo certo attendere 60 mesi, nell’ipotesi migliore, per risolvere il problema”.

Un altro argomento decisivo è quello dell’autonomia differenziata, nel quadro di un “divario d’infrastrutture tra sud e nord”. Rileva la senatrice: “Oggi l’autonomia non può minare il principio solidaristico. La gestione centralizzata delle risorse ha privilegiato il centro nord, abbandonando il sud. Sul Ponte io e il collega della Camera dei deputati Francesco Gallo abbiamo ribadito che non si può pensare di fare il Ponte senza coinvolgere i sindaci di Messina e Villa San Giovanni. Perché si tratta di un’opera che i messinesi dovranno subire per lungo tempo, nelle fasi di realizzazione. Con i sindaci del territorio bisogna ragionare sia sulla sostenibilità sia dal punto di vista delle opere compensative, senza dimenticare i disagi pratici che si verificheranno. Il Ponte si farà ma il ministero e il sindaco di Messina devono dialogare su come affrontare i disagi inevitabili”.

