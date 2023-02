Musolino vs La Russa: "Su Lgbt ha oltrepassato il limite" - Tempostretto

Per la senatrice messinese le dichiarazioni sono frutto di una "cultura maschilista e omofoba"

Non è piaciuta l’ultima uscita di Ignazio La Russa che ha parlato di sui gay alla senatrice messinese Dafne Musolino. “Dovrebbe sapere che certe affermazioni danneggiano migliaia e migliaia di cittadini che, ogni giorno in Italia, vengono ancora denigrati e discriminati per il loro orientamento sessuale”, lo apostrofa la rappresentante del movimento Sud Chiama Nord.

“Pertanto non c’è nulla di simpatico o di leggero nel dire che un figlio omossessuale provocherebbe in lui un certo disagio. C’è, semmai, una cultura maschilista e omofoba da cui la seconda carica dello Stato non riesce proprio ad affrancarsi. Purtroppo non è la prima volta che il Presidente La Russa si lascia andare a esternazioni che poco si addicono al suo ruolo istituzionale. Ma questa volta si è davvero passato il limite. E’ inaccettabile che dalle istituzioni arrivino messaggi di questo tipo”, conclude la vice presidente del Gruppo per le Autonomie.