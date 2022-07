Musumeci annuncia 2 milioni e 600mila euro per eliminare i dissesti a Barcellona Pozzo di Gotto - Tempostretto

Saranno tre interventi diversi, tra la collina di Portosalvo, via Leopardi e la strada statale 113, per mettere in sicurezza il territorio dopo le alluvioni del 2020

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Due milioni e 600 mila euro per la messa in sicurezza e il consolidamento del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto ed eliminare i dissesti provocati dalle alluvioni del 2020. Ad annunciare i tre distinti interventi è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha parlato di “territorio fragile al quale non abbiamo mai smesso di rivolgere la giusta attenzione per eliminare ogni potenziale rischio per la gente”.

“Così è stato per la difesa del litorale di Barcellona e per i canali a rischio esondazione – ha proseguito Musumeci -. Adesso interveniamo sui movimenti franosi che minacciano zone popolate, ma anche l’importante arteria che collega la città agli altri Comuni della fascia tirrenica”. Interessati dai lavori, già cantierabili, la collina di Portosalvo e l’asfalto di via Leopardi, oltre a mezzo chilometro di statale 113 verso Terme Vigliatore.

Sulla strada statale 113 sarà realizzata una paratia che avrà due diverse dimensioni e che servirà a contrastare gli smottamenti degradanti in corso, proteggendo la sede stradale. L’asfalto, che in quel tratto risulta danneggiato, verrà ripristinato mentre a monte saranno realizzati sistemi di convogliamento delle acque piovane. Lo stesso tipo di opere di contenimento e di drenaggio è previsto per Portosalvo e via Leopardi.