Nasce la Condotta Slow Food Messina, per promuovere alimentazione pulita e giusta - Tempostretto

Tra gli obiettivi: tutelare la biodiversità, migliorare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione alimentare

È stata costituita nei giorni scorsi la Condotta Slow Food Messina, un’associazione di promozione sociale (Aps) nata sulla base dell’esperienza maturata dalla Comunità Slow Food per la Salvaguardia della Biodiversità dello Stretto di Messina, che in pochi mesi ha messo insieme attorno a un tavolo la Città di Messina, la sua Città Metropolitana (108 Comuni), la Camera di Commercio e la Fondazione di Comunità per firmare, insieme a Slow Food Italia e Slow Food Sicilia, il protocollo “Politiche del cibo e Transizione Ecologica”.

Al fianco della Comunità Slow Food

La Condotta nasce quindi non in concorrenza, ma al fianco della Comunità Slow Food come soggetto giuridico in grado non soltanto di interloquire con le istituzioni locali ma anche e soprattutto presentare e gestire progetti, partecipare in maniera formalmente adeguata a tavoli tecnici e dare concretezza formale alle iniziative che prendono vita all’interno della Comunità. Un’associazione che, nel promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti, riesca a tutelare la biodiversità, a costruire relazioni tra produttori e consumatori, a migliorare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione alimentare. Alla guida della Condotta Slow Food Messina è un direttivo, eletto all’unanimità dai soci della Comunità, composto da Nino Mostaccio, Nino Crupi, Marco Giunta, Ignazio Scimone e Ugo Stella.

“Dalla parte della natura”

Ieri la prima uscita ufficiale della neonata Condotta Slow Food Messina Aps, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, in occasione della presentazione del libro Dalla parte della natura di Francesco Sottile, docente di Coltivazioni arboree, Biodiversità e Qualità del Sistema Agroalimentare all’Università degli Studi di Palermo, membro del consiglio di Slow Food International e responsabile dei Presìdi Slow Food siciliani.

Nelle prossime settimane la Condotta Slow Food Messina Aps annuncerà le attività già in cantiere per il 2023.