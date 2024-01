Nasce un nuovo “Sportello donna”, da Messina a Furci passo avanti contro la violenza di genere

Collaborazione chiave tra il Centro per l'Impiego di S. Teresa di Riva e l'associazione Onlus 'Al Tuo fianco' per potenziare formazione, reinserimento lavorativo e supporto psicologico, promuovendo l'indipendenza economica e la crescita delle donne vittime di violenza

di Carmelo Caspanello

FURCI – L’inaugurazione dello “Sportello donna” ha segnato un momento di notevole importanza e significato per il comprensorio jonico, e più precisamente per la comunità di Furci Siculo. Tale progetto innovativo rappresenta il risultato di una collaborazione fondamentale tra il Centro per l’Impiego di Santa Teresa di Riva e l’Associazione Onlus ‘Al Tuo fianco’, con l’obiettivo di potenziare l’empowerment femminile attraverso iniziative di formazione, reinserimento lavorativo e supporto psicologico. Un impegno a rafforzare la posizione e le opportunità delle donne, sia attraverso l’accesso a risorse educative e lavorative, che attraverso il supporto psicologico, per consentire loro di prendere decisioni autonome, superare ostacoli e migliorare la propria qualità di vita.

Alla guida delle attività Agata Di Blasi

L’evento si è svolto nei locali concessi dal Comune e sede del Centro antiviolenza “Al tuo Fianco”. Le nuove attività saranno guidate da Agata Di Blasi, funzionaria del Centro per l’Impiego di Santa Teresa di Riva. Lo “Sportello Donna” si propone di analizzare attentamente i bisogni formativi delle donne coinvolte nel centro antiviolenza, offrendo proposte formative su misura per le esigenze di aggiornamento e riqualificazione delle donne desiderose di investire nel proprio futuro professionale.

Lo sportello donna istoituito a Messina nel 2019

L’iniziativa rientra nell’ambito del potenziamento delle attività dello Sportello Donna, istituito nel 2019 presso il Servizio XI Centro per l’Impiego di Messina, di via Dogali. Il progetto si inserisce nella cornice del protocollo d’intesa prefettizio interistituzionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, sottoscritto il 26 novembre 2018. Anche il Centro antiviolenza di Roccalumera “Al tuo fianco” ha aderito a questa iniziativa, contribuendo al gruppo tecnico dedicato all’integrazione e al reinserimento socio-lavorativo.

Il progetto

Il progetto ha preso forma durante il convegno tenutosi a S. Teresa di Riva il 26 novembre 2023, promosso dal Centro Antiviolenza “Al Tuo Fianco”. Durante l’evento, Giacomo De Francesco ha illustrato le iniziative messe in campo dal Centro per l’Impiego, da lui diretto sia a Messina che a Villafranca. La presidente del Centro antiviolenza “Al tuo fianco”, Cettina la Torre, insieme alle operatrici che la coadiuvano, ha individuato le donne vittime di violenza che parteciperanno al programma. L’obiettivo è costruire interventi individualizzati per accompagnare le donne e i propri figli nella costruzione e nel rafforzamento delle competenze, puntando sull’indipendenza economica attraverso formazione e inserimento lavorativo.

Progetti individuali di aiuto per la fuoriuscita dalla violenza

Il Centro antiviolenza, da tempo, segue le donne vittime di violenza, elaborando progetti individuali di aiuto per la fuoriuscita dalla violenza. La collaborazione con il Centro per l’Impiego fornisce un supporto tecnico essenziale, andando oltre le misure assistenziali del reddito di libertà. Con lo Sportello Donna, si è avviata una buona pratica a sostegno della condizione femminile. In un clima di riservatezza e discrezione, sono state formalizzate le prese in carico di alcune donne, con una profonda profilazione dei bisogni. Gli incontri avranno come obiettivo principale fornire informazioni sulle opportunità lavorative nel territorio, sui servizi per l’accesso al lavoro e alla formazione, sugli incentivi all’occupazione e sussidi alla disoccupazione, oltre a offrire consulenza all’autoimpiego e alla nuova imprenditorialità. Questa collaborazione tra il Centro antiviolenza e il Centro per l’Impiego rappresenta un significativo e doveroso contributo alle azioni di sostegno dedicate alle donne vittime di violenza, dimostrando che unire le forze può fare la differenza nella costruzione di un futuro più luminoso e indipendente per tutte.