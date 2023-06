Naso, ci sono i fondi per mettere in sicurezza Badia alto - Tempostretto

Contributo regionale di 270 mila euro per i lavori di somma urgenza al costone che minaccia la strada Bazia-Sant'Antonio

NASO – C’è la copertura per i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la strada comunale Bazia-Rupilla-Sant’Antonio, a Badia alto. L’assessorato Infrastrutture e Mobilità, dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ha infatti concesso al comune di Naso 275 mila euro per i lavori, da eseguire in somma urgenza.

Il dissesto idrogeologico

“L’intervento assicurato da parte della protezione civile, nell’immediatezza dell’emergenza scattata poco più di un mese fa, potrà essere realizzato in tempi brevi – dice soddisfatto il sindaco Gaetano Nanì– un lavoro a salvaguardia della pubblica e privata incolumità che eliminerà i pericoli determinati dal dissesto idrogeologico che riguardano la parte della S.S. 116 che siamo stati costretti a interdire al traffico veicolare, compresa l’accessibilità alle contrade Badia e Terrano”.

Un problema di tutta l’area dei Nebrodi

Trattandosi di affidamento con la massima urgenza, il primo cittadino si dice certo “…che riusciremo a rendere completamente fruibile le strade interessate, nel minor tempo possibile. Ci tengo a ringraziare i vertici del servizio 8 – assetto del territorio, il coordinamento degli interventi di protezione civile regionale, dal geometra D’Amico agli architetti Lizio e Vecchio che hanno dimostrato fin da subito la massima disponibilità a risolvere il problema che ha colpito non solo la comunità di Naso, ma dell’intero hinterland nebroideo”.