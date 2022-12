Natale a Giampilieri, la natività nell'opera dei Pupi - Tempostretto

A seguire intrattenimento in piazza con karaoke e degustazioni

Oggi, venerdì 23 dicembre 2022, a partire dalle 18.30, nel villaggio di Giampilieri (Messina), presso la Piazza della Chiesa di San Nicolò, si inaugureranno le festività con “Natale a Giampilieri”, una serata all’insegna dell’intrattenimento per tutte le età. Il programma della serata prevede lo spettacolo dei Pupi siciliani (“La Natività”), ad opera della compagnia “Il Saraceno” e a seguire intrattenimento in piazza con una serie di iniziative atte a rafforzare i legami dei vari membri della comunità e inaugurare le festività natalizie. Durante la serata sarà possibile consumare cibo in loco, verrà allestito uno “spazio karaoke” nel quale mettersi alla prova cantando canzoni di Natale (e non solo). Verrà data la possibilità a chiunque voglia contribuire di allestire la piazza con addobbi forniti dalla stessa Associazione e tutti i partecipanti potranno prendere parte all’iniziativa del “Regalo Segreto”. Basterà portare un regalo in piazza (qualcosa che si ha a casa e che si vuole regalare), confezionato in un pacco regalo. Dopodiché il regalo andrà posizionato sotto l’albero. A fine serata, tutti coloro che avranno portato un regalo, ne riceveranno un altro in cambio offerto da un altro: sarà come se i membri della comunità si fossero scambiati regali a vicenda. “Natale a Giampilieri” sarà una bella occasione per i residenti di inaugurare al meglio l’inizio delle festività natalizie, una serata che verrà organizzata dai membri dell’Associazione “Giampilieri 2.0”, attiva nel territorio dal 2017 e orientata alla riqualificazione sociale e culturale dello stesso.