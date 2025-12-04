Natale a Messina, arrivano le nuove casette a Piazza Cairoli

L'assessore Finocchiaro in commissione aveva parlato di un nuovo look per i mercatini. Inizia la fase di montaggio

MESSINA – Le annunciate “nuove casette” sono sbarcate in Piazza Cairoli. A pochi giorni dall’avvio ufficiale del Natale a Messina, con la consueta accensione degli alberi in tutta la città, si prosegue nei preparativi a ritmo serrato. E così è partito anche l’allestimento del mercatino che terrà compagnia a commercianti e cittadini a pochi passi dall’isola pedonale. L’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro in commissione aveva annunciato, pur senza spoiler, che sarebbero state “diverse”. Ora l’attesa è per vedere come sarà il mercatino non appena sarà completato con tutte le casette e gli addobbi.

Natale a Messina, due mercatini per 90 casette

In totale i mercatini di Natale saranno due, uno in Piazza Cairoli e l’altro accanto al Teatro Vittorio Emanuele. Finocchiaro, in commissione alcune settimane fa, aveva spiegato: “Per noi creare questi spazi dove famiglie, bambini, giovani possano ritrovarsi per fare gli acquisti di Natale che non per forza devono essere economicamente impegnativi. Questi mercatini sono più che altro occupati da hobbisti e artigiani, che mostrano i loro prodotti a prezzi accessibili. Monteremo anche un palco per ulteriori attrattività. Le casette saranno circa 40, di cui 5 di food, altre 5 per associazioni varie e le restanti 30 per gli hobbisti. Poi c’è l’iniziativa privata al Teatro Vittorio Emanuele, attività che sosteniamo con una compartecipazione insieme allo stesso teatro. Lì ci saranno 50 casette circa”.