 Natale a Messina, arrivano le nuove casette a Piazza Cairoli

Natale a Messina, arrivano le nuove casette a Piazza Cairoli

Giuseppe Fontana

Natale a Messina, arrivano le nuove casette a Piazza Cairoli

giovedì 04 Dicembre 2025 - 10:20

L'assessore Finocchiaro in commissione aveva parlato di un nuovo look per i mercatini. Inizia la fase di montaggio

MESSINA – Le annunciate “nuove casette” sono sbarcate in Piazza Cairoli. A pochi giorni dall’avvio ufficiale del Natale a Messina, con la consueta accensione degli alberi in tutta la città, si prosegue nei preparativi a ritmo serrato. E così è partito anche l’allestimento del mercatino che terrà compagnia a commercianti e cittadini a pochi passi dall’isola pedonale. L’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro in commissione aveva annunciato, pur senza spoiler, che sarebbero state “diverse”. Ora l’attesa è per vedere come sarà il mercatino non appena sarà completato con tutte le casette e gli addobbi.

Natale a Messina, due mercatini per 90 casette

In totale i mercatini di Natale saranno due, uno in Piazza Cairoli e l’altro accanto al Teatro Vittorio Emanuele. Finocchiaro, in commissione alcune settimane fa, aveva spiegato: “Per noi creare questi spazi dove famiglie, bambini, giovani possano ritrovarsi per fare gli acquisti di Natale che non per forza devono essere economicamente impegnativi. Questi mercatini sono più che altro occupati da hobbisti e artigiani, che mostrano i loro prodotti a prezzi accessibili. Monteremo anche un palco per ulteriori attrattività. Le casette saranno circa 40, di cui 5 di food, altre 5 per associazioni varie e le restanti 30 per gli hobbisti. Poi c’è l’iniziativa privata al Teatro Vittorio Emanuele, attività che sosteniamo con una compartecipazione insieme allo stesso teatro. Lì ci saranno 50 casette circa”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Messina: l’evento alla Notte bianca dello Sport
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED