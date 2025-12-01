Il Natale prende forma: ecco i primi allestimenti in città FOTO e VIDEO

Tornano i mercatini in via Laudamo e piazza Cairoli. Ecco gli alberi nelle piazze di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Natale prende forma. Si intravedono i primi allestimenti in città. Dopo le prime luminarie montate in via Garibaldi, ecco spuntare anche un tocco di rosso. Tornano i grandi alberi di Natale nelle principali piazze di Messina: Piazza Unione europea, Cairoli, Castronovo, Lo Sardo e Casa Pia. Tutti gli allestimenti sono stati curati da Messina Servizi.

Un tocco di rosso nella nuova isola pedonale

Anche la nuova isola pedonale del viale San Martino comincia ad essere addobbata per il Natale che arriva. Un tocco di rosso, con ciclamini e stelle di Natale, ha colorato le aiuole del tram. Le luminarie saranno posizionate da Atm.

Tornano i mercatini di Natale

Tornano i mercatini di Natale in via Laudamo e piazza Cairoli. E al centro di piazza Municipio, ai piedi di Palazzo Zanca, tornerà il giardino di Natale. Piante e fiori verranno posizionati su tutto il corridoio centrale della piazza, dalla via Garibaldi fino alla scalinata del Municipio.

Restano i versi di luce in via Laudamo, Cicereno e Malvagna

Tornerà anche il villaggio di Natale in Teatro. In via Laudamo sono già state piazzate le casette di legno, tipiche dei mercatini natalizi europei. Gli operai sono ancora all’opera con il montaggio. Sono rimaste appese le luminarie con i versi delle poesie sia qui che nelle vie Cicerone e Malvagna. Un tocco di magia e di cultura che ha illuminato le tre stradine pedonali per tutto l’anno. I versi di luce sul villaggio recitano la poesia “Antico inverno” di Salvatore Quasimodo: “Un po’ di sole, una raggera d’angelo, e poi la nebbia; e gli alberi, e noi fatti d’aria al mattino”.

L’accensione l’8 dicembre

Anche le ville cittadine verranno illuminate e addobbate per regalare la magia del Natale ai bambini. L’accensione è stata fissata per il 7 dicembre, mentre gli alberi delle piazze l’8 dicembre a partire dalle 17.

Vedi qui la galleria fotografica



