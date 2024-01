Natale a Messina, il bilancio di un soddisfatto Finocchiaro: “Un successo per tutta la città”

L'assessore in commissione per relazionare sulle attività durante le feste: "Abbiamo animato il centro e i villaggi"

MESSINA – Sfilza di complimenti ricevuti e grande soddisfazione per quanto fatto nel periodo natalizio in città, tanto in centro quanto in periferia. Questo è, in sintesi, quanto successo durante la quinta commissione consiliare del presidente Raimondo Mortelliti, alla presenza dell’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, invitato proprio per relazionare durante il mese di dicembre.

Finocchiaro: “Un successo”

E Finocchiaro si è detto molto soddisfatto: “Dagli articoli, dai social e dalle sensazioni che abbiamo raccolto in lungo e in largo, riteniamo che le attività natalizie siano state un successo e abbiano animato la città in maniera omogenea. Ovviamente ci siamo concentrati maggiormente nella zona centrale come capita in tutte le città, ma non perché qui ci abitano i vip, ma solo perché stiamo studiando un percorso per rendere Messina interessante e attrattiva. Tutti viaggiamo e siamo interessati in maniera particolare al centro e poi ad aumentare il raggio d’azione della nostra visita. Si privilegia per questo, non per altro”.

E ancora: “Quest’anno abbiamo aggiunto un villaggio di Natale in più oltre a quello di piazza Cairoli, quello accanto al Teatro, che è stato un grande successo grazie alle tante attività. A tutto questo si sono aggiunti i tanti eventi in varie piazze. Abbiamo rimodulato tante cose per essere capillari in ogni zona della città. Mi ritengo soddisfatto, non ci sono stai nei né particolari criticità. Faccio un plauso alla macchina organizzativa. Ritengo che tutta la città abbia toccato con mano che c’è stato con mano un cambiamento e abbiamo la certezza che Messina sia stata visitata anche da famiglie che venivano da fuori e che hanno apprezzato tutto così come fatto dai nostri cittadini”.

La riflessione di Gioveni e la risposta dell’assessore

Il primo a parlare tra i consiglieri è stato poi il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, che ha prima mostrato il proprio apprezzamento e poi chiesto: “Non si poteva risparmiare leggermente sugli eventi e dare un contributo alle imprese, con bandi e graduatorie, che non hanno potuto godere dei riflessi economici delle attività natalizie? Mi riferisco a quelle attività commerciali del viale San Martino, nella zona vicino villa Dante, ad esempio. Questo chiedo: non si poteva razionalizzare questi fondi per aiutare chi non ha avuto questi riflessi?”

Finocchiaro ha risposto: “Questo fondo da cui abbiamo preso una somma importante serve a quegli eventi che vengono identificati come attrattori. Sono attività certificate e riconosciute dall’Europa per permetterci di attingere da questo Poc. Il capitolo Pmi è inteso non come vincolo, come aiuto alle piccole e medie imprese, in maniera diretta, ma con queste attività sempre maggiori ed estese. In pratica è lo stimolo, il sostegno si crea con questo tipo di attività. Ho percepito anche tra gli imprenditori, dopo questi eventi, una maggiore fiducia e voglia di investire. Hanno visto un’attenzione maggiore a regole e pulizia. Se ci sono investimenti e aumentano le presenze, anche il Comune ha il suo indotto e aumenta la disponibilità per le attività”.