Natale a Messina, luminarie da 300mila euro: tre affidamenti per le feste

Riguardano noleggio, installazione, smontaggio e manutenzione di addobbi luminosi, luminarie e strutture in 3D

Con l’avvicinarsi delle festività, il Comune di Messina ha avviato la procedura per l’installazione delle luminarie natalizie. L’operazione avverrà attraverso l’assegnazione di tre distinti servizi, tutti affidati in via diretta per un costo complessivo che, Iva inclusa, sfiora i 300mila euro.

Le tre determine per gli addobbi

Il Dipartimento Servizi alla Persona ha provveduto all’acquisizione dei servizi necessari per illuminare la città durante il periodo natalizio.

Le tre procedure, gestite con la modalità di affidamento diretto, riguardano diversi aspetti dell’allestimento luminoso: affidamento per il noleggio, l’installazione, lo smontaggio e la manutenzione di addobbi luminosi, luminarie e strutture in 3D.

Il costo totale e le ditte selezionate

L’importo totale impegnato dal Comune per i tre servizi ammonta a 298mila 900 euro (Iva 22% inclusa), destinati a coprire le spese per il periodo che va indicativamente dall’8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.

FP Service SRLS si è aggiudicata il servizio delle luminarie e strutture in 3D per un importo di 105mila euro (oltre Iva), per un totale di 128mila 100 euro; Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro si è aggiudicata il secondo lotto di luminarie e addobbi luminosi per 70mila euro (oltre Iva), pari a un totale di 85mila 400 euro; Artelux Luminarie di Schifino Agostino si è aggiudicata il servizio di progettazione e noleggio luminarie per 70mila euro (oltre Iva), pari a un totale di 85mila 400 euro.

Tutti e tre gli affidamenti sono avvenuti tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) con trattativa diretta ed è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto.