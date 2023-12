Natale alla Parrocchia San Domenico. Via alla tre giorni dello Street Food - Tempostretto

Tutte le attività in programma fino al 5 gennaio

Con l’accensione dell’albero e la benedizione del presepe ha preso il via il calendario degli eventi dal titolo “Magie del Natale a San Domenico”. Il programma, finanziato dal Comune di Messina a valere sul Poc Metro Messina azione ME l.3.1.c, vede tante attività per grandi e piccini, ma il clou sarà nei giorni 15-16-17 dicembre con lo street food in Via Manzoni.

Tante le pietanze ma altrettanto divertimento: venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 19 l’animazione con il mago Alex, Lele mangiafuoco, il mimo e l’animazione, Sabato 16 dicembre il cantante neomelodico Nino Fiorello si esibirà sul palco, domenica 17 dicembre presenterà la serata la giovane Valeria Lisi e ci sarà l’esibizione di alcune scuole di ballo e alle 21.30 lo spettacolo di “Savvu Zauddu” del programma “Sicilia Cabaret”.

Giovedì 21 dicembre a partire dalle 17 animazione nel cortile della Parrocchia con i gonfiabili, lo zucchero filato e i pop corn. Mercoledì 27 dicembre un concerto polifonico all’interno della chiesa del coro “Eugenio Arena” diretto dal maestro Giulio Arena. Si concluderà il 5 gennaio con lo spettacolo delle ali luminose, un personaggio Disney e la befana che regalerà caramelle.

Soddisfatto il parroco, Padre Marco Nasta, che da subito si è messo prodigato insieme ai volontari per creare le attività “un modo per far rivivere la zona del Dazio e soprattutto la parrocchia che deve essere il fulcro attivo del quartiere attraverso attività sociali e ludiche, ringraziamo l’amministrazione che, approvando il nostro progetto, ci ha permesso di creare tutto ciò”.