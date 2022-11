Nati prematuri, logopedisti e terapisti della neuro e psicomotricità: "Evitare riabilitazione tardiva" - Tempostretto

Giornata mondiale della prematurità

MESSINA – Nella giornata internazionale della prematurità, al centro dell’interesse delle Commissioni d’Albo dei logopedisti e dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva afferenti all’Ordine dei Tsrm-Pstrp di Messina, l’importanza dell’intervento abilitativo per i nati prematuri. “Noi professionisti sanitari della riabilitazione con sinergia e competenza sin da subito – affermano le presidenti Patrizia Longo e Carmen Campisi dei rispettivi Albi professionali – dovremmo essere accanto a chi cura e assiste il neonato fragile evitando la riabilitazione tardiva che non potrà dare gli stessi risultati di un intervento precoce e specifico. L’intervento tempestivo, infatti, è fondamentale per sfruttare al meglio le proprietà di neuroplasticità e promuovere lo sviluppo neuroevolutivo, affrontando eventuali criticità proprie di una nascita prematura. Come testimoniato dalla comunità scientifica – proseguono i professionisti – gli interventi di prevenzione , di protezione e cura sostengono non solo il bambino e l’adulto che sarà, ma anche la famiglia e, in un’ottica più ampia la società”.

