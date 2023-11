Naxos Street Food Fest, 23mila presenze. Vince la Pitoneria di Portella - Tempostretto

Il bilancio della tre giorni di Giardini Naxos

“Ventitremila presenze in tre giorni sono un bellissimo risultato, anche perché di solito i nostri eventi sono organizzati nell’arco temporale di quattro giorni”. Così Alberto Palella, amministratore di Eventivamente, fondatore del formato e presidente di Confesercenti Messina a conclusione del ‘Naxos Street Food Fest’.

Sul podio, i vincitori della manifestazione del gusto sono la Pitoneria di Portella, con i pitoni tradizionali messinesi e quelli speck e patate, che si confermano la proposta più gradita al pubblico; secondo U Paninaru, che ha preparato cacio a cavallo: cacio impiccato e polpetta di cavallo; terzi il Bar Elena con il cannolo di Piana degli Albanesi. Premi speciali sono stati assegnati a Che bella pinsa”ta e al pesce azzurro dei fratelli Lo Re.

“Siamo molto contenti – ha aggiunto Palella – perché questa iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Giardini e per noi è la chiusura di un anno ricco di appuntamenti e successi”.

Il sindaco di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi ha voluto ringraziare Eventivamente per la perfetta organizzazione della manifestazione, “che ha attratto migliaia di persone. Questo weekend ci ha dato la possibilità di fare apprezzare a moltissimi visitatori il nostro territorio. Ci auspichiamo di potere promuovere e ospitare ancora manifestazioni così”.

Dall’assessore allo Sviluppo Rurale, agricoltura e pesca, Ivano Cantello arriva una notizia davvero importante per Giardini e il suo comprensorio: “È a buon punto – annuncia – l’iter per l’iscrizione del Comune di Giardini Naxos al Reimar (il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei Borghi marinari). C’è un dialogo aperto con l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca – dice Cantello -; mi sono interfacciato con lui e i suoi uffici è tutto procede positivamente. Mi è stato, inoltre, comunicato che sono previsti già in bilancio i fondi per i borghi marinari. È un chiaro esempio della concreta operatività di questa amministrazione”.

“Il registro, oltre ad avere un’alta rilevanza culturale – spiega ancora l’assessore insieme alla collega Fulvia Toscano con delega alla Cultura e Turismo – si propone come utilissimo e strategico strumento per dare vita a una nuova economia del mare, attraverso la quale ideare progetti innovativi di sviluppo sostenibile, capaci di generare nuove ed inedite opportunità imprenditoriali, insieme alla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei borghi marinari e della pesca”. “In questi termini – ha aggiunto l’assessore Cantello – si apre una nuova stagione per Giardini Naxos, su pesca, sistema portuale, gli aspetti demaniali, lo sviluppo rurale, l’agricoltura, l’enogastronomia ed il turismo”. Infine, con la nuova programmazione del flag Gal riviera jonica etnea, di cui Giardini fa parte, saranno disponibili fondi europei per progetti che il Comune, insieme alle realtà associative, produttive e cooperative di pescatori, potrà proporre al flag e chiedere i relativi finanziamenti”.

L’assessora Toscano ha anche evidenziato, come il ‘Naxos Street Food Fest’ “non sia stato solo un momento di cultura gastronomica, ma ha dato la possibilità di stare insieme: c’è una Giardini viva – osserva – che vuole essere comunità. Un grazie speciale va ai giardinesi e al loro senso di accoglienza”.

Felice l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Ferdinando Croce: “Siamo reduci da tre giorni di intenso impegno, ma siamo davvero soddisfatti per i numeri e il successo dell’evento. Siamo stati assessori ‘operai’ – afferma – motivatissimi a voler ‘metter in piedi’, e a disposizione dei cittadini e non solo, una iniziativa così importante. Un plauso va all’amministrazione, al Consiglio, ai dipendenti comunali, la polizia municipale, le forze dell’ordine e, davvero, grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno supportato in queste settimane. Aggiungo i tanti ragazzi che ci sono stati vicini, quelli che abbiamo visto in piazza allegri e con la voglia di stare insieme, la Consulta giovanile di Giardini Naxos; inoltre, l’Arpa Sicilia, l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Caminiti – Trimarchi’ di Giadini Naxos e l’Istituto d’Istruzione secondaria Superiore ‘Salvatore Pugliatti’ di Taormina.

Fra gli appuntamenti della tre giorni, la premiazione del maratoneta ecologista Salvatore Ferrara; le tavole rotonde: su ‘Cibo e libro’, in collaborazione con ‘Naxoslegge’, e la presentazione del libro di Dora Marchese ‘Il gusto della letteratura’. Il vicepresidente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Sergio Bonomo ha illustrato il ‘Ciak scuola… si gira in cucina’. “Il progetto ‘Ciak scuola’ – afferma Sergio Bonomo – è giunto alla tredicesima edizione, è un premio nazionale rivolto a tutte le scuole di ordine e grado e mira alla realizzazione di video soprattutto di promozione sociale. Da sempre siamo focalizzati sulla diffusione in ambito studentesco della storia e delle caratteristiche del nostro cinema, facendo capire che è strettamente connesso anche al mondo dell’enogastronomia e del nostro territorio: non vi è, infatti, una produzione cinematografica o televisiva, che non promuova, almeno in una scena, un piatto tipico o un momento di territorialità. È basilare coinvolgere i ragazzi – prosegue Bonomo – e riportare, attraverso la conoscenza, e con determinazione, i giovani nelle sale cinematografiche. Nessun cellulare può, infatti, mai regalare l’emozione e la sensazione di vedere un film proiettato nella sala cinematografica”. Tra le scuole che parteciperanno all’edizione di quest’anno di ‘Ciak scuola’ gli allievi del liceo scientifico e linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Caminiti – Trimarchi’ di Giardini Naxos.